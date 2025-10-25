Segunda RFEF
Derrota del Deportivo Aragón ante la SD Logroñes en la vuelta de Emilio Larraz al filial (0-1)
El conjunto aragonés no ha podido puntuar este sábado en casa ante uno de los fuertes de la categoría y se queda en mitad de tabla
El Deportivo Aragón no ha sacado ningún punto de su encuentro ante la SD Logroñés, que se coloca tercero a cuatro puntos del líder: el Utebo. Con esta derrota, en la que ha sido la vuelta de Emilio Larraz al banquillo del filial del Real Zaragoza tras su breve paso por el primer equipo el pasado fin de semana, el Deportivo Aragón se estanca en mitad de tabla con once puntos de veinticuatro posibles. A falta de varios partidos en el grupo 2 de Segunda RFEF, el conjunto blanquillo está en décima posición tras haber ganado tres partidos, empatado dos y perdido otros tres en las ocho primeras jornadas de Liga.
FICHA TÉCNICA
DEPORTIVO ARAGÓN: Carlos Calavia; Ale Gomes, H. Barrachina, J. Sabater, J. Sánchez; Yoha (M. Sesé, m.67), I. García, Álvaro Palacio (E. Facchin, m.46), Ángel Linares, J. Tobajas (D. García, m.46); D. Fustos.
SD LOGROÑÉS: Kike Royo; Julen, Samu Clavero, Simón Lecea, A. Lazcano; David Sánchez, Diego Núñez, Sergio Gil (Joselu Guerra, m.75); B. Kandoussi (Aimar Olarra, m.77), Pablo Aguinaga (íñigo Zubiri), D. Fernández.
GOLES: 0-1 (m.75), David Sánchez.
ÁRBITRO: Expulsó a E. Facchin por doble amarilla (m.91), del Deportivo Aragón.
