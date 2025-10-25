El legado de Bruce Lee llega a Zaragoza: "Su espíritu sigue vivo en cada golpe, cada idea y cada persona que busca mejorar"

El próximo 15 de noviembre, Zaragoza se convertirá en el centro del arte marcial Jeet Kune Do a nivel nacional gracias al evento ‘El Legado del Dragón: 85 años de Bruce Lee’, un evento organizado por el European Bruce Lee Club y JKD Aragón. El encuentro tendrá lugar en el Centro Cívico Delicias a las 17.30 horas y rendirá homenaje a Bruce Lee, el maestro que impulsó las artes marciales y el cine de acción, también conocido como ‘Pequeño Dragón’.

Por primera vez en Aragón, se reunirán cuatro especialistas en la materia para celebrar su figura y su filosofía de vida. Entre ellos destacan Jaume Carbón, presidente del European Bruce Lee Club, Marcos Ocaña, historiador y biógrafo del actor, Joaquín Marcelo, referente internacional de Jeet Kune Do, y Sergio Gracia, delegado de JKD Aragón y único instructor oficial certificado del sistema en la comunidad autónoma.

Sergio Gracia explica este arte marcial creado y practicado por Bruce Lee, que no es muy conocido a nivel nacional. “El Jeet Kune Do, cuya traducción literal es ‘el camino del puño interceptor’, es un arte marcial que no muchos conocen por su nombre, pero sí por su creador, Bruce Lee”, explica a lo que también añade que “lo curioso es que ocurre al revés que con otros estilos. Todos saben quién fue Bruce Lee, pero pocos saben que él creó un sistema de defensa y de lucha completísimo”.

Sergio empezó su recorrido en las artes marciales a los seis años practicando judo, sin embargo, sentía que faltaba algo: “Buscaba un sistema realmente efectivo, que me diera respuestas reales”, admite recordando la anécdota que le llevó a interesarse por la vida de Bruce Lee: “Mi padre me llevó a ver una película de kung fu, y al salir me dijo que ese no era el verdadero rey del kung fu, el verdadero era Bruce Lee. Desde entonces empecé a investigarlo, compraba revistas del género con mi propio dinero y me fascinó su figura”.

Dado su ímpetu por practicar esta modalidad, tuvo que viajar por España, Europa y Estados Unidos, ya que en Zaragoza no se enseñaba el Jeet Kune Do: “Fue un camino largo y costoso, pero me llenaba. En 2009, tuve mi primer contacto con el European Bruce Lee Club, y desde entonces sigo aprendiendo con mi maestro y referente, Joaquín Marcelo, el mayor especialista en JKD que tenemos en España”. Aunque su intención inicial no era dar clases, años más tarde la vida lo llevó a convertirse en docente de este deporte. “Varios gimnasios me contactaron porque no había nadie que enseñara Jeet Kune Do en Aragón. Yo no lo busqué, pero al final decidí hacerlo, y desde 2011 imparto clases”, cuenta. Actualmente, está al mando de un grupo reducido de alumnos y también ofrece formación en defensa personal.

Gracia insiste en la importancia de la honestidad en la enseñanza: “Por desgracia, muchos usan el nombre de Bruce Lee y del JKD para vender. Mi consejo es que la gente se asegure de que su instructor esté cualificado y certificado. Ninguna técnica es 100% efectiva, pero un buen instructor sabe enseñar un método personalizado de cómo y cuándo aplicarla”.

Para él, el JKD no es solo combate, sino una forma de vida. “Bruce Lee estudió filosofía y la aplicó a su sistema, él enseñaba que el estilo debe adaptarse a la persona. Cada alumno tiene sus propias capacidades, y mi trabajo es ayudarle a sacar lo mejor de sí mismo. En nuestras clases no hay cinturones, sino niveles. Lo importante es el crecimiento personal”, explica. El Jeet Kune Do también ha transformado su manera de ver el mundo: “A mí me dio confianza, serenidad y una nueva forma de afrontar los problemas”.

El evento del 15 de noviembre será una representación del espíritu de Bruce Lee, combinando proyecciones audiovisuales, conferencias, demostraciones y sorteos. Entre las actividades destacan las charlas “Bruce Lee, ideas en acción”, “Evolución del Jeet Kune Do” y “El legado sigue vivo”, además de la proyección del documental Blood & Steel y una demostración práctica del arte marcial.

“Contar con Joaquín Marcelo en el escenario es un privilegio”, comenta Gracia. “Será una oportunidad única para que la gente conozca el verdadero legado de Bruce Lee, más allá de las películas. Su legado sigue vivo en cada golpe, cada idea y cada persona que busca mejorar”.