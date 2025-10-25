Sin opciones para el Contazara Zaragoza en Soria (39-32)

El Contazara Zaragoza regresó de vacío de su viaje a Soria en la séptima jornada de la División de Honor Plata. El conjunto castellano fue por delante durante todo el encuentro y, aunque los aragoneses no se rindieron y se acercaron en el tramo decisivo del partido, no pudieron puntuar ante el BM Soria (39-32). El equipo de Mariano Ortega se queda con cinco puntos en la tabla tras siete partidos en la temporada de su debut en la segunda categoría del balonmano español.

Era un duelo importante para ambos conjuntos, situados ambos en la zona baja de la tabla, y fueron los sorianos los que salieron con más ímpetu a la pista, manejando el marcador desde el inicio de partido. El conjunto local se distanció pronto con ventajas de tres, cuatro y hasta seis goles ya en los primeros veinte minutos de partido. Al descanso se llegó con 17-11.

El dominio del BM Soria se extendió también a la segunda parte, con el cuadro castellano ampliando su ventaja hasta los diez tantos mediado el segundo tiempo. Sin embargo, el conjunto de Mariano Ortega no se rindió y buscó su oportunidad de volver al partido, reduciendo la distancia hasta los cuatro goles en el tramo decisivo. Sin embargo, no pudo acercarse más en el marcador y el BM Soria todavía tuvo un arreón más en los minutos finales para sentenciar el duelo y sumar su primera victoria del curso.

Sergio Wagner fue el máximo anotador de los aragoneses con 8 goles, secundado por los 6 tantos de Juan Martínez Córdova. El Contazara se queda en el puesto decimotercero de la clasificación tras siete partidos. La próxima jornada volverá al Siglo XXI para recibir al Trasmapi Gobycar Citubo HC Eivissa al sábado 1 de noviembre a las 12.30 horas. El conjunto insular ha comenzado muy bien la temporada y ocupa la quinta posición en la tabla.

Mientras, el Schär Colores logró su primera victoria del curso en la División de Honor Oro al imponerse por 29-25 al Mislata en el partido de la cuarta jornada disputado en el Siglo XXI. El equipo de Mario Ortiz sumó así sus primeros dos puntos en la categoría aprovechando la visita de un rival directo al que ahora adelanta en la clasificación. Laura Rodríguez fue la máxima anotadora con 7 tantos. La próxima jornada el conjunto aragonés visitará al Lleida el sábado 1 a las 18.30 horas.