Victoria del Tarazona ante el Betis Deportivo para acercarse de nuevo al 'playoff' (1-0)

La SD Tarazona ha logrado llevarse los tres puntos del encuentro disputado esta tarde en casa ante el Betis Deportivo y lo ha hecho jugando con uno menos desde el minuto 73 de partido. La primera mitad ha transcurrido sin goles y sin incidencias notables en el Municipal de Tarazona. Ya en la segunda parte, el choque se ha decidido al poco de la reanudación gracias al solitario gol de Armero en el 47 que le ha valido al conjunto aragonés tres importantes puntos para acercarse a la zona alta de la tabla.

A falta de varios partidos correspondientes a la novena jornada en el grupo 2 de Primera RFEF, los de Juanma Barrero escalan a la séptima posición con un total de trece puntos tras cuatro victorias, un solo empate y cuatro derrotas. El conjunto aragonés todavía no conoce la derrota en casa esta temporada, habiendo ganado tres de los cuatro partidos disputados en Tarazona. En cambio, el filial del Real Betis Balompié, se adentra todavía más en los puestos de descenso habiendo sumado solo siete puntos y a falta de jugar sus partidos los dos últimos de la clasificación: el Sevilla Atlético y el Real Murcia.

El próximo rival en Liga de los turiasonenses será Ibiza, rival este semana del CD Teruel. Antes, este miércoles, el Tarazona se enfrentará al CD Ebro de Segunda RFEF, en otro derbi aragonés de Copa del Rey que se suma al encuentro que disputarán el día de antes el Utebo y la SD Huesca.

FICHA TÉCNICA TARAZONA: Josele Martínez; Carlos Nieto, Chechu, Bakary Traore, Andrés Borge, Ángel López; Imanol Alonso (Álex Fita, m.88), Óscar Carrasco; Agüero (Ramón, m.69), David Soto (Busi, m.60), S. Armero (Gómez, m.60). BETIS DEPORTIVO: Manu González; Darling Bladi, Moha (Ginés Sorroche, m.78), Yoan Koré, Pablo Busto; Borja Alonso (Rodrigo Marina, m.62), Mawuli, G. Bouare (Antonio Toral, m.78), Aitor Gismera, Kwame Sosu (J. Morante, m.78); Carlos Reina. GOLES: 1-0 (m.47), Armero. ÁRBITRO: David López Jiménez. Expulsó a Chechu, de la SD Tarazona, por doble amarilla. Amonestó a Carrasco y a Alonso, de la SD Tarazona, y a Moha del Betis Deportivo.

Mañana será el turno para el otro equipo aragonés en Primera Federación, el CD Teruel, que viaja a las Islas Baleares para enfrentarse a la UD Ibiza. Los de Vicente Parras llegan en sexta posición con 13 puntos, los mismos con los que cierra la jornada el Tarazona, y los mismos que el Nástic de Tarragona, que marca el acceso a puestos de playoff.

Además, los turolenses tras no haber perdido ninguno de los últimos seis encuentros y habiendo empatado los dos últimos a domicilio. Por su parte, el Ibiza, que jugó la fase de ascenso a Segunda División la pasada campaña, llega en décima plaza con 11 puntos y viene de ganar en Murcia, aunque perdió el último partido en casa.