El Cuarte gana al Casetas y reclama el liderato al Calamocha
Las derrotas del Calamocha y del Binéfar pusieron el liderato en manos de un CD Cuarte que ha hecho los deberes ganando por 0-1 al Casetas y sigue con la portería a cero
Las derrotas del Calamocha, que recibió ayer a La Almunia encajando tres goles, y del Binéfar, que volvió a pinchar el sábado en Illueca, pusieron el liderato en manos de un CD Cuarte que hizo los deberes ganando por 0-1 al Casetas en casa y continúa con la portería a cero esta temporada tras ocho partidos disputados. El Calamocha, aunque con los mismos dieciséis puntos que el Cuarte, queda segundo por diferencia de goles. Les siguen el Binéfar, con quince, y el Caspe, el Illueca y el Monzón, con catorce.
Cerraron también con victoria la jornada el Almudévar, ante el Belchite, el Épila, en Cariñena, el Caspe, ante el Robres, y el Huesca B, que goleó al Zuera. Este último sigue ocupando la última plaza en Tercera RFEF y le acompañan en los puestos de descenso el Casetas y el Belchite. Terminaron con empate el Tamarite con el Utrillas y el Monzón con el Andorra.
