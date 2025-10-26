El Ebro cae en Vizcaya con dos expulsados y se acerca a los puestos de descenso

El CD Ebro ha caído por la mínima este domingo en su visita a Vizcaya. El conjunto zaragozano, que se enfrentaba a un Sestao River de playoff, terminó el partido con dos jugadores menos por las expulsiones en el minuto 82 de Attipoe, por doble amarilla, y en el 93 de Martínez, que vio la roja directa. El único gol del partido llegó a manos de Lamadrid en el minuto 63 del encuentro. Los de Javier Genovés se quedan en la decimosegunda plaza, tan solo un puesto por encima del playout y con triple empate a ocho puntos con los dos equipos que le siguen en la clasificación de Segunda RFEF.

FICHA TÉCNICA SESTAO RIVER: Ander Iru; M. Etxeberría, Mikel Montero, Gaizka Argente, Jon Rojo; Ieltxu García (Ó. Fernández, m.74), I. Sarriegi, Diego Lamadrid, Jon Madrazo (H. Barbarín, m.86); J. García (Ander Laka, m.74), Asier Benito (Pradera, m.86). CD EBRO: M. Lite; E. Attipoe, J. Hernández, Espi, Sergio Escolar; Muñoz, Borja Romero (Prat, m.79), K. Sánchez (Novials, m.70); Usher Lobede, V. Charlez, Kevin Soeiro (Paki, m.70). GOLES: 1-0 (m.63), Lamadrid. ÁRBITRO: Hugo Alonso Luiña. Expulsó a Attipoe y Paki y amonestó a Attipoe y Escolar, del Ebro. Amonestó a Argente, del Sestao River.

El otro equipo aragonés de Segunda Federación que ha jugado este domingo ha sido la UD Barbastro, que lo ha hecho esta mañana contra el Atlétic Lleida. El partido ha acabado con empate a uno tras un largo tiempo de descuento que ha alargado el choque hasta el 113 de partido. El Lleida se ha puesto por delante en el minuto 64 y no ha sido hasta el doce del descuento cuando kun ha transformado un penalti para el empate del Barbastro. El conjunto altoaragonés sigue sumando en un inicio de temporada por encima de las expectativas y se coloca octavo con doce puntos, a dos de la zona de promoción.