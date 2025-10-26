Eduardo Menacho bate el récord de la 10K de Zaragoza, que suma más de 6.000 participantes

La Caixabank 10K Zaragoza reunió este domingo a 6.200 participantes entre la prueba de 10 km homologada (5.000 inscritos) y la prueba de 5 km (1.200 inscritos). Eduardo Menacho Miralles se impuso en los 10 km con un registro oficial de 28:51, que supone el nuevo récord de la prueba. En categoría femenina, la primera clasificada fue Isabel Linares Martínez con un tiempo oficial de 35:10.

La Caixabank 10K Zaragoza batió su récord de participación con 6.200 corredores y corredoras en las calles de Zaragoza. La camiseta oficial, en rojo y negro, dibujó una larga serpiente con los colores del cachirulo a lo largo del recorrido urbano. La cita incluyó la prueba de 10 km y la prueba de 5 km, ambas con salida en la mañana del domingo.

En la distancia de 10 km, uno de los recorridos más rápidos de España, Eduardo Menacho Miralles se adjudicó la victoria con 28:51, rebajando en 13 segundos el récord anterior de la prueba, que pertenecía hasta hoy a Toni Abadía. Le siguieron en el podio Luis Pastor Yoldi (30:56) y Roberto Gibson Cabrero (31:06).

En categoría femenina de la prueba de 10 km, la vencedora fue Isabel Linares Martínez con un tiempo oficial de 35:10. El segundo puesto fue para Paloma Aznar Gabás (36:37) y el tercero para Sara Benedí Manrique (36:43).

La prueba de 5 km coronó en categoría masculina a Javier Castells Guiu, primero con un tiempo oficial de 15:37. El segundo puesto fue para Pedro de la Mata María (15:50) y el tercero para Pablo Argibay Ferrer (15:56).

En categoría femenina de 5 km, la vencedora fue Isabel Macías Chow con un tiempo oficial de 18:06; segunda, Adrielle Roza Crispim (18:14); y tercera, Naiara Zubillaga García (18:52).

El circuito de 10 km, homologado, volvió a pasar por el corazón de Zaragoza: Echegaray, Murallas, Coso Bajo, Paseo Independencia, Plaza España, Plaza Aragón, Plaza del Pilar y Don Jaime. La prueba de 5 km recorrió también puntos emblemáticos del centro y cruzó el interior de las instalaciones del CN Helios con motivo de su 100 aniversario, antes de dirigirse hacia Murallas, Coso Bajo, Plaza España, Paseo Independencia, Plaza Aragón, Don Jaime y Plaza del Pilar.

"Es una edición que marca un antes y un después. Hace 2 años teníamos menos de 3000 corredores y hoy lo duplicamos. Con trabajo e inversión estamos logrando construir un evento como se merece esta ciudad", señaló David Constante, director técnico de la Caixabank 10K Zaragoza.