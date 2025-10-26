Severo correctivo para el CBZ ante el Getafe (69-95)

El CBZ sufrió una dura derrota en el Siglo XXIante otro de los recién ascendidos a la categoría, el Getafe, que le pasó por encima en una primera parte sorprendente del equipo aragonés. El conjunto de Víctor Rubio salió sin intensidad al encuentro y los madrileños lo aprovecharon a base de bien, con un parcial de 13-22 en el primer cuarto y otro aún peor de 13-33 en el segundo. 29 puntos de diferencia que el equipo aragonés ya no pudo salvar (69-95 al final).

El CB Zaragoza vivió una tarde aciaga. Desde el salto inicial, los de Víctor Rubio se vieron superados por un CB Getafe más intenso, más acertado y con las ideas mucho más claras. El conjunto madrileño dominó de principio a fin, imponiendo su ritmo y dejando sin capacidad de reacción a un equipo zaragozano que nunca encontró su sitio en el partido.

El marcador final, 69-95, refleja con crudeza lo que fue el encuentro: un CBZ siempre a remolque, desdibujado y lejos de la identidad competitiva que había mostrado desde el inicio de la temporada en septiembre. Ni el acierto exterior, ni la solidez defensiva, ni el carácter colectivo que habían sido señas de identidad del equipo aparecieron en el Siglo XXI, donde el público asistió a un choque que pronto tomó color visitante.

Pese al esfuerzo de algunos tramos por recortar diferencias, especialmente al inicio del tercer cuarto, cada intento de reacción zaragozana fue rápidamente sofocado por un CB Getafe que mantuvo la concentración y el acierto hasta el final.

Por su parte, el Lobe Huesca La Magia sumó una gran victoria frente al Maderas Sorli Benicarló por 108-86. El conjunto que dirige el zaragozano Sergio Lamúa encajó así su primera derrota del curso. Los oscenses comenzaron como un ciclón y anotaron hasta 40 puntos en el primer cuarto (40-25), dejando el encuentro ya muy encarrilado para no sufrir hasta el final. Carreira, con 19 puntos, fue el máximo anotador, mientras que Thiam sumó 7 rebotes. El Lobe es tercero del grupo Este con tres victorias en cuatro jornadas.