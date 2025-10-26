El Teruel gana en Ibiza y ya es colíder del grupo (0-1)

El CD Teruel ha vuelto a ganar este domingo en una declaración de intenciones en la tercera categoría del fútbol español y se coloca segundo del grupo, aunque con los mismos puntos que el Cartagena, que lidera la clasificación. El partido ha llegado al descanso sin goles en el marcador y no ha sido hasta el minuto 71 de la segunda mitad cuando Alejandro Blesa ha puesto el único tanto del encuentro en el casillero desde el punto de penalti.

Los de Vicente Parras, que acumulan ya siete partidos consecutivos sin conocer la derrota, obtuvieron ayer la que es su primera victoria a domicilio y suman dieciséis puntos tras cuatro victorias, cuatro empates y una única derrota en Alcorcón en la segunda jornada de campeonato.

El próximo rival del conjunto turolense en Liga será el Marbella, que ocupa la undécima plaza y llegará tras haber empatado esta semana al líder. Antes, este miércoles, el conjunto aragonés tendrá que hacer frente al compromiso en Copa del Rey contra el Sant Andreu. El equipo catalán, que comparte grupo con el Barbastro en Segunda RFEF, viene de tres victorias seguidas.