Primera RFEF

El Teruel gana en Ibiza y ya es colíder del grupo (0-1)

El CD Teruel ha obtenido este domingo los tres puntos en su primera victoria a domicilio y se coloca segundo, empatado a puntos con el Cartagena que lidera en Primera Federación

Merencio disputa el balón con un jugador de la UD Ibiza. / CD Teruel

Bruno Palacio

El CD Teruel ha vuelto a ganar este domingo en una declaración de intenciones en la tercera categoría del fútbol español y se coloca segundo del grupo, aunque con los mismos puntos que el Cartagena, que lidera la clasificación. El partido ha llegado al descanso sin goles en el marcador y no ha sido hasta el minuto 71 de la segunda mitad cuando Alejandro Blesa ha puesto el único tanto del encuentro en el casillero desde el punto de penalti.

Los de Vicente Parras, que acumulan ya siete partidos consecutivos sin conocer la derrota, obtuvieron ayer la que es su primera victoria a domicilio y suman dieciséis puntos tras cuatro victorias, cuatro empates y una única derrota en Alcorcón en la segunda jornada de campeonato.

El próximo rival del conjunto turolense en Liga será el Marbella, que ocupa la undécima plaza y llegará tras haber empatado esta semana al líder. Antes, este miércoles, el conjunto aragonés tendrá que hacer frente al compromiso en Copa del Rey contra el Sant Andreu. El equipo catalán, que comparte grupo con el Barbastro en Segunda RFEF, viene de tres victorias seguidas.

FICHA TÉCNICA

UD IBIZA: Ramón Juan; Unai Medina (Díez, m.79), Iago Indias (Del Olmo, m.75), Eric Monjonell, Manu Pedreño, J. Albert; Ernesto Gómez (Fersura, m.75), Fran Castillo (García, m.83), Fede Vico (Errahaly, m.83), Bebé; Davo.

CD TERUEL: A. Palop; Joseda, Nico Van Rijn, A. Rodríguez (Blesa, m.60), Abraham, Manel Royo; Teddy (Redón, m.79), Albisua, Relu, A. Merencio (Padilla, m.60), A. Arguigue (Medina, m.89).

GOLES: 0-1 (m.71, Pen.), Alejandro Blesa.

ÁRBITRO: Juan Manuel Gordillo Escamilla. Amonestó a Ayman Arguigue, Álvaro García, Alejandro Palop y Manel Royo, del CD Teruel.

