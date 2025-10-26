Fútbol sala
El Wanapix encaja en Málaga la primera derrota del curso (4-1)
El Entrerríos rescató un punto en los últimos minutos
El Wanapix encajó su primera derrota de la temporada en la pista del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda por 4-1. El equipo aragonés fue todo el partido a remolque y, cuando pudo engancharse al partido, recibió un duro golpe con expulsión en contra y gol justo antes del descanso, lo que supuso una losa ya definitiva pese a los intentos de reducir distancias en la segunda parte.
Comenzó el partido ya torcido para el Wanapix, que en una pérdida encajó gol de Nando Torres. Siguió percutiendo el equipo malagueño la portería de Iván Bernad, con ocasiones de Miguel Conde y Davilillo hasta que, en otra contra, Campano anotó el segundo local.
Con los dos goles en contra llegaron los mejores minutos del Wanapix, que se fue al ataque y que se encontró con un inspiradísimo Mellado. La segunda parte fue un quiero y no puedo para un Wanapix que sufrió el primer revés del presente curso.
Por su parte, el EntrerrÍos Automatización consiguió neutralizar un 0-2 adverso frente al Barça Atlètic para sumar un punto y encadenar su cuarto partido sin conocer la derrota tras una jornada en la que más de 1.000 personas poblaron las gradas del Siglo XXI. Shunta Uchida fue el que anotó en los últimos minutos el duelo que puso las tablas cuando los aragoneses estaba con portero-jugador.
- El exentrenador del Real Zaragoza que triunfa en Europa: colíder de la Conference sin encajar gol
- Desalojadas en plena noche más de 60 personas sin hogar que dormían en la estación Delicias de Zaragoza
- Zaragoza tendrá un nuevo bus 'a la carta' para llevar a los mayores de la puerta de casa al hospital: así funcionará
- La crónica del San Pablo Burgos-Casademont Zaragoza: una victoria de mucho mérito (89-102)
- Ver para creer. La previa del Sporting-Real Zaragoza
- La borrasca Benjamín devuelve la lluvia a Zaragoza: estas son las horas en las que más agua caerá
- El exzaragocista que se retira a los 44 años, un histórico del fútbol chileno que solo jugó en el Real Zaragoza en Europa
- Un PSOE en constante crisis en el Ayuntamiento de Zaragoza: el Rabal culmina una historia de división y desencuentros