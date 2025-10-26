El Wanapix encaja en Málaga la primera derrota del curso (4-1)

El Wanapix encajó su primera derrota de la temporada en la pista del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda por 4-1. El equipo aragonés fue todo el partido a remolque y, cuando pudo engancharse al partido, recibió un duro golpe con expulsión en contra y gol justo antes del descanso, lo que supuso una losa ya definitiva pese a los intentos de reducir distancias en la segunda parte.

Comenzó el partido ya torcido para el Wanapix, que en una pérdida encajó gol de Nando Torres. Siguió percutiendo el equipo malagueño la portería de Iván Bernad, con ocasiones de Miguel Conde y Davilillo hasta que, en otra contra, Campano anotó el segundo local.

Con los dos goles en contra llegaron los mejores minutos del Wanapix, que se fue al ataque y que se encontró con un inspiradísimo Mellado. La segunda parte fue un quiero y no puedo para un Wanapix que sufrió el primer revés del presente curso.

Por su parte, el EntrerrÍos Automatización consiguió neutralizar un 0-2 adverso frente al Barça Atlètic para sumar un punto y encadenar su cuarto partido sin conocer la derrota tras una jornada en la que más de 1.000 personas poblaron las gradas del Siglo XXI. Shunta Uchida fue el que anotó en los últimos minutos el duelo que puso las tablas cuando los aragoneses estaba con portero-jugador.