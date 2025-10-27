Zaragoza acogerá un campeonato de boxeo de nivel europeo el 29 de noviembre

El Pabellón Príncipe Felipe volverá a acoger una gran velada de boxeo el próximo 29 de noviembre, un hito que no ocurría en el recinto municipal desde el año 1999. El evento, de nivel internacional, ha sido presentado este lunes en el Ayuntamiento de Zaragoza por la alcaldesa, Natalia Chueca, y los dos protagonistas de los combates principales, los púgiles zaragozanos Cristina Navarro y Ezequiel Gurría.

La alcaldesa ha enmarcado la cita en el “gran compromiso con el deporte” de la ciudad, y ha destacado la voluntad de atraer eventos de todas las disciplinas: “Hemos decidido dar un paso más y tener aquí un campeonato de nivel europeo de boxeo”, ha afirmado Chueca. La alcaldesa ha recordado la última gran velada en este escenario: “Si nos remontamos a cuando fue la última vez que el Príncipe Felipe tuvo un gran campeonato de boxeo, tendríamos que mirar al año 1999, con otro boxeador zaragozano, que fue López Bueno. Desde entonces, el Príncipe Felipe no había tenido un combate ni ningún título de boxeo”.

El evento del sábado 29 de noviembre, que comenzará a las 18.00 horas, pondrá en juego cuatro títulos en sus dos combates estelares. En la categoría femenina, Cristina Navarro se enfrentará a la italiana Vittoria Parigi Bini por el Campeonato Europeo de Peso Mínimo y el WBA Mediterráneo. Mientras que, en la masculina, Ezequiel Gurría disputará el Campeonato de España y el título Euroamericano de Peso Medio contra el canario Alcorac Caballero.

Ambos deportistas se han mostrado ilusionados con la oportunidad: "Es un sueño poder disfrutar títulos internacionales aquí en nuestra ciudad”, ha asegurado Cristina Navarro. La boxeadora ha señalado también que “es un momento de auge para un deporte como el boxeo” y ha afirmado que tanto ella como Gurría llegan “en un momento deportivo muy bueno”. Por su parte, Ezequiel Gurría se ha mostrado “muy orgulloso” de poder pelear el Príncipe Felipe, al que se ha referido como “un pabellón icónico”, y ha expresado su deseo de que “sea la primera edición” de muchas.

La alcaldesa ha puesto en valor que los dos deportistas “van a poder competir por cuatro títulos internacionales en su propia ciudad, delante de su público”. Además, la velada se complementará con otros combates de boxeadores amateurs locales.