El otro derbi aragonés en Copa del Rey. La previa del CD Ebro-Tarazona

El Tarazona, séptimo clasificado en su grupo en Primera RFEF, protagonizará este miércoles el otro derbi aragonés en Copa del Rey al enfrentarse, a las 19.00 horas, a un CD Ebro cercano a los puestos de descenso del grupo dos de Segunda Federación. Los de Juanma Barrero viene de ganar en casa al Betis Deportivo y están, con 13 puntos de 27 posibles en Liga, en una situación considerablemente cómoda, a tan solo dos puntos y dos posiciones de los puestos de playoff.

Por su parte, el CD Ebro, que jugará como local ante los turiasonenses, llega en una posición más comprometida en la competición regular tras perder este domingo en Vizcaya ante el Sestao River, dejándole en decimosegunda plaza, a un puesto del playout y con los mismos ocho puntos que sus dos seguidores: la SD Ejea y la Mutilvera, rival del Real Zaragoza en Copa. Por esto y por el salto de categoría, el Tarazona parte como favorito para pasar la eliminatoria.

Una hora después del inicio del derbi, a las 20.00, dará comienzo el último partido con presencia aragonesa en esta primera ronda del torneo del KO. El Teruel viajará a Barcelona para enfrentarse al Sant Andreu, de 2ª RFEF. Los de Vicente Parras llegan en un momento dulce y sin presión de ningún tipo en lo referente a la Liga, en la que actualmente descansan en tercera posición, a dos puntos del liderato, tras ganar este domingo a domicilio a la UD Ibiza.

El Sant Andreu, que comparte grupo en Segunda Federación con la UD Barbastro, también llega en una situación ventajosa tras haber logrado tres victorias consecutivas en los últimos tres encuentros en Liga. El conjunto catalán llega en sexta posición en la tabla, a un punto de la zona noble. Aun así, la buena dinámica del equipo aragonés en una categoría superior le hacen partir como el otro favorito de ambos enfrentamientos en Copa del Rey.