CN Helios celebra sus elecciones: este ha sido el sorprendente resultado

El pasado domingo, 26 de octubre, se celebraron las elecciones a la presidencia del Centro Natación Helios. Los tres candidatos que se presentaron a las urnas fueron Francisco Javier Arjol Marín, José María Esteban Celorrio y Francisco E. Vicente García. La jornada contó con una gran participación por parte de los socios.

Concluido el escrutinio, Francisco Vicente García fue el ganador de las elecciones con un resultado de 315 votos, seguido muy de cerca por Arjol Marín con 308 votos y el menos agraciado fue Esteban Celorrio, anterior presidente, con 294 votos. Además, se contabilizaron 11 votos en blanco y 3 nulos. Con estos datos, Vicente García se convirtió en presidente oficial del club, ya que en el periodo de impugnación no se presentó ninguna reclamación.

El resultado sorprendió en la entidad ya que Esteban Celorrio ha impulsado a lo largo de este año numerosas actividades con motivo del centenario del CN Helios. Entre ellas destacan la XII Copa Aragón de Patinaje Artístico, una regata internacional frente al equipo de remo de la Universidad de Oxford, que contó con la visita de deportistas olímpicos, la Caixabank 5K, que atravesó las instalaciones del club, el Campeonato de España de Piragüismo en el río Ebro y un partido amistoso entre los equipos de U22 del Casademont Zaragoza y Real Madrid. Y a pesar de su intensa gestión con todos estos eventos, los socios optaron por un cambio en la dirección del club.