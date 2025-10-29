Tenis
Comienza el Campeonato de España Iberdrola de tenis 2025 de la mano del Stadium Casablanca
El club verderol quiere alzarse con la victoria del torneo junto a Irene Burillo, su principal baza
Llega la cita más importante del año para el Stadium Casablanca, la 52ª edición del Campeonato de España Iberdrola de tenis femenino 2025 ha arrancado este miércoles a las 10.00 horas en las pistas del club verderol con entrada gratuita. El campeonato acoge a los 8 mejores equipos de la Primera División Española y los directivos de la entidad organizadora no han dejado pasar desapercibida “la importancia de citas de gran envergadura como esta”.
El Stadium tiene un reto mayúsculo, ya que consiguió proclamarse campeón hace tres años, y en la última edición disputó la final ante el Club de Tenis Valencia. La jugadora Irene Burillo, después de conseguir el pasado domingo el triunfo en los dobles del torneo de Florianopolis en Brasil, llega al campeonato presentándose como la principal baza del conjunto local. El club verderol no será el único equipo aragonés, ya que el Real Zaragoza Club de Tenis también representará a la comunidad autónoma en esta cita tan señalada para los fanáticos del tenis.
