El Ebro elimina en los penaltis al Tarazona y el Teruel cae en la prórroga

El conjunto arlequinado estará en el sorteo el próximo día 11

Los jugadores del Ebro atienen a Genovés antes del segundo tiempo de la prórroga.

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El CD Ebro consiguió el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey en la tanda de penaltis frente al Tarazona en el otro derbi aragonés de esta primera eliminatoria. El cuadro turiasonense se adelantó a los 35 minutos por medio de Cubillas pero el Ebro lo igualó en el minuto 58 (Novials) y ya no hubo más goles ni hasta el final del duelo ni en la prórroga. En los penaltis los arlequinados anotaron 4 por los 3 del Tarazona.

Por su parte, el CD Teruel cayó en al prórroga en el campo del Sant Andreu (2-1). El cuadro catalán se adelantó a los 18 minutos y el Teruel forzó la prórroga al empatar en 87 pero el Sant Andreu anotó en el 110.

