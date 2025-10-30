El aragonés que ha pasado de Agustinos a trabajar para el Real Madrid: "La gente espera lo mejor de ti si llevas este escudo"

Para que los sueños se cumplan, primero hay que buscarlos. Y en el caso de Jorge Cegoñino Giral, un zaragozano de 25 años, lo que ha hecho es perseguir el suyo con ahínco hasta que se le ha plantado delante la oportunidad de su vida. En semanas ha pasado de ser entrenador en el colegio Agustinos a ni mas ni menos que trabajar para el Real Madrid.

No se ha desplazado el aragonés a la capital de España, lo ha tenido que hacer mucho más lejos. Exactamente a Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. Allí, el club blanco ha abierto una academia de fútbol y ha considerado que Cegoñino es una de las personas más capacitadas para formar a los talentos del futuro. “Todavía no me lo acabo de creer”, confiesa el zaragozano. Normal. Tan solo lleva un par de semanas en Oriente Medio. El destino y la envergadura del proyecto en el que se ha embarcado sí que han sido una tremenda sorpresa, pero su cambio de aires, no demasiado. Porque Jorge reconoce que “estaba decidido a cambiar de vida y a intentar ganármela del fútbol”.

Hasta ahora, el joven aragonés, tras acabar sus estudios, se había dedicado profesionalmente a la informática, pero el gusanillo del deporte lo tenía dentro desde pequeño. “Empecé a entrenar en 2020 y desde muy pronto vi claro que eso era lo que me gustaba”, relata. Desde entonces, en Agustinos encontró el lugar donde dar sus primeros pasos en el banquillo. De ayudante, de técnico principal, combinando entrenamientos de varios equipos simultáneamente….y a la vez sin parar de formarse. “He hecho los cursos típicos de entrenador de UEFA y luego muchos por mi cuenta, especialmente centrándome en el mundo del análisis”, explica.

El proceso

Desde comienzos de año, cuando Cegoñino se quedó en el paro, el zaragozano ha enviado su currículum a, “sin exagerar 30 o 40 academias de fútbol” de todo el mundo. Con más o menos éxito en las respuestas, un conocido suyo le puso sobre la pista de una oferta de trabajo en Dubai. Sin pensárselo dos veces, el aragonés se ofreció y ahí empezó un carrusel de entrevistas y de días de muchos nervios. “El proceso iba avanzando y cada vez me veía con más posibilidades”, recuerda.

¿Cuándo puedes venir aquí? “Mañana mismo si hace falta”, contestó. Dicho y hecho. Con el tiempo justo para hacer los trámites protocolarios, Jorge se plantó en Dubai para comenzar a trabajar en la academia ISD Dubai Sports City, cuya sección de fútbol está controlada por el Real Madrid.

El zaragozano todavía está adaptándose a su puesto de trabajo. Por la mañana mucho trabajo de oficina y por la tarde salta al césped para entrenar a niños de todas las edades y de casi tantos países como tiene el planeta. Todo ello, bajo el abrigo de uno de los mayores clubs del mundo. “Si llevas el escudo del Real Madrid, la gente espera lo mejor de ti, la exigencia es máxima”, detalla. “Es una responsabilidad extra”, añade concienciado. Además, estar

Aunque le gusta España y le encantaría volver en un futuro, Cegoñino está dispuesto a exprimir esta oportunidad. “Tengo ganas de seguir formándome y aprendiendo. De cara a mi currículum, seguro que esta experiencia me da mucho. Ahora soy un entrenador más formativo, pero quiero llegar a ser en entrenador profesional”, asegura el zaragozano.