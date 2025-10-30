La gimnasta aragonesa Inés Bergua, finalista de los premios Princesa de Girona
Aspira a hacerse con el galardón a los Valores de los Jóvenes Deportistas en una gala que se celebrará el 10 de diciembre en Girona
El Periódico de Aragón
La gimnasta aragonesa Inés Bergua es una de las finalistas para hacerse con el galardón Princesa de Girona a los Valores de los Jóvenes Deportistas, según dio a conocer este jueves en el Consejo Superior de Deportes un Comité de Honor y Valores integrados por diversos deportistas, entre ellos, la zaragozana Teresa Perales.
Bergua, que competirá por el premio con Iziar Martínez (escaladora) y Julia Benedetti (skater), ha sido designada finalista «por su excelencia deportiva, el liderazgo humano y el compromiso social compatible con una carrera académica exitosa. Es un ejemplo de constancia y disciplina para los jóvenes de su generación», indica el dictamen.
Ha sido desginada «por su excelencia deportiva, el liderazgo humano y el compromiso social compatible con una carrera académica exitosa. Es un ejemplo de constancia y disciplina para los jóvenes de su generación»
En la gala, que se celebrará en Girona el 10 de diciembre, se reconocerá a la Asociación Autismo de Melilla. En categoría masculina, los tres finalistas son el nadador extremeño Guillermo Gracia, el gimnasta rítmico vasco Eneko Lambea y el golfista canario Javier de Bethencourt.
Según la convocatoria dada a conocer el pasado 9 de octubre, la Fundación Princesa de Girona recibió cerca de medio centenar de candidaturas de más de veinte disciplinas que aspiraban a este reconocimiento a la labor de jóvenes y entidades relacionados con el deporte.
- UD Mutilvera - Real Zaragoza, en directo: ¡Los de Sellés lo encarrilan al descanso!
- Graban la paliza a un joven con discapacidad en Zaragoza: "¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!"
- Un incendio arrasa con la quinta planta de un edificio de Zaragoza: vecinos evacuados y un herido leve
- Ya hay fecha, hora y un plan de acción para la concentración zaragocista de protesta: 'Estamos hartos
- Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
- Estas serán las nuevas atracciones del parque de Zaragoza
- La crónica del Casademont Zaragoza-Basket Landes: invasión francesa en el Príncipe Felipe
- La Mutilvera, antes de recibir al Real Zaragoza: 'Se viene algo absolutamente histórico