La gimnasta aragonesa Inés Bergua, finalista de los premios Princesa de Girona

La gimnasta aragonesa Inés Bergua es una de las finalistas para hacerse con el galardón Princesa de Girona a los Valores de los Jóvenes Deportistas, según dio a conocer este jueves en el Consejo Superior de Deportes un Comité de Honor y Valores integrados por diversos deportistas, entre ellos, la zaragozana Teresa Perales.

Bergua, que competirá por el premio con Iziar Martínez (escaladora) y Julia Benedetti (skater), ha sido designada finalista «por su excelencia deportiva, el liderazgo humano y el compromiso social compatible con una carrera académica exitosa. Es un ejemplo de constancia y disciplina para los jóvenes de su generación», indica el dictamen.

Ha sido desginada «por su excelencia deportiva, el liderazgo humano y el compromiso social compatible con una carrera académica exitosa. Es un ejemplo de constancia y disciplina para los jóvenes de su generación»

En la gala, que se celebrará en Girona el 10 de diciembre, se reconocerá a la Asociación Autismo de Melilla. En categoría masculina, los tres finalistas son el nadador extremeño Guillermo Gracia, el gimnasta rítmico vasco Eneko Lambea y el golfista canario Javier de Bethencourt.

Según la convocatoria dada a conocer el pasado 9 de octubre, la Fundación Princesa de Girona recibió cerca de medio centenar de candidaturas de más de veinte disciplinas que aspiraban a este reconocimiento a la labor de jóvenes y entidades relacionados con el deporte.