Seis décadas de rugby en Tarazona: "Querían un deporte que integrara, que valieran los buenos, los malos..."

El Club Rugby Tarazona celebra este año su sexagésimo aniversario, un hito en la historia de la comunidad. Fundado en 1965, fue el pionero de este deporte en Aragón, estableciendo un legado que ha llegado hasta hoy. La historia del rugby en Tarazona es la un deporte concebido, en palabras de uno de los nombres propios del club, como “un elemento vertebrador”.

La semilla del club se plantó con una clara vocación formativa y de ocio. Pepe Marco, uno de sus colaboradores, que estuvo presente en la fundación, rememora que el mentor de todo fue el cura Tomás López, con el apoyo de Monsieur Medan: “Querían un deporte que integrara, en el que valieran los buenos, los malos…”, explica Marco. Lo que nació como “una fórmula para entretenerse los fines de semana” se convirtió pronto en un proyecto que se retroalimentaba con la dedicación: “Los jugadores éramos a la vez entrenadores de los más jóvenes”.

Los primeros pasos fueron modestos y difíciles. En una época donde el fútbol era la prioridad absoluta, el rugby turiasonsse luchaba por hacerse un hueco. Hasta bien entrada la década de los 70, jugaban en un campo de tierra: “Tenían que venir los bomberos de Tarazona a regar el campo”. Mientras otros clubs coetáneos de la región, como el Skoda o el Iris desaparecieron, el Tarazona logró mantenerse a flote, aunque su supervivencia, confiesa Marco, sí ha peligrado en varias ocasiones. “Si aún se mantiene es por el empeño de unos cuantos. Nuestro presidente es el gran velador”, afirma, señalando, además, al club Fénix como uno de los que mejor se ha sabido asentar.

El presidente al que se refiere Pepe Marco es Carmelo Alonso, máximo dirigente el club desde que en 1984 le pasara el testigo Tomás López. Alonso, que estuvo presente en las sesiones fundacionales como cadete y fue jugador de la modalidad 'rugby a 7' o 'rugby pañuelo', fue clave en la posterior fundación del equipo senior. Sobre la supervivencia del club, su presidente apunta que el futuro está en la cantera: “A nivel de escuela estamos trabajando mucho”. Asimismo, pone contexto el desafío: “Aquí en Tarazona tenemos dos competidores principalmente: el fútbol, que se lo lleva casi todo, y el balonmano". Además, cuentan con un apoyo muy limitado: "Ayudas tenemos las justas".

Una cantera consolidada con los años

La consolidación llegó con la mejora de las infraestructuras. En 1979, gracias a la ayuda de la Federación Española de Rugby, el club inauguró su primer campo de hierba. Este impulso permitió la formación del equipo senior en los años 80, diseñado para acoger a los jugadores que salían de las escuelas de formación. La cantera vivió un momento dorado a finales de esa década, llegando a tener 300 jugadores e incluso consiguiendo ser subcampeones de España cadete en dos ocasiones (1977 y 1979).

Pepe Marco, uno de los fundadores del club, y Carmelo Alonso, actual presidente. / Laura Trives

Hoy, el futuro del Tarazona se asienta, tal y como explica Carmelo Alonso, sobre esa misma base: sus escuelas. Víctor García, actual coordinador de la cantera, gestiona un grupo de entre 40 y 50 jugadores, desde la categoría sub-6 hasta la sub-18. La fórmula de captación sigue siendo la más tradicional y efectiva: “El boca a boca sigue funcionando. Incluso por encima de la promoción”, comenta García, aunque admite que también destaca el peso de las clases de iniciación y demás actividades de visibilización propuestas por el club, así como la influencia de los compañeros de colegio.

Cuando hablamos de rugby es imposible hacerlo sin apelar a sus reconocibles valores, una cualidad que el club asume como propia, aunque García prefiere mantener la perspectiva: “Hacemos gala muchas veces, quizá demasiadas. Es un deporte como otros”, puntualiza. Sin embargo, en el día a día, la disciplina es innegociable: "Nosotros tratamos de inculcarlos. Le damos importancia en los entrenamientos. Censuramos que se salten las normas".

La historia del club, en exposición

Con motivo de la conmemoración de estas seis décadas como bandera del deporte en Aragón, el Club Rugby Tarazona organizó una exposición que abrió sus puertas desde el pasado viernes día 3 de octubre, en el convento de San Joaquín de la localidad, hasta el lunes 13 de octubre. El propio presidente del club se deshace en elogios por el esfuerzo de la organización: “Me llevé una gran ilusión con el trabajo que hicieron. Fue la recopilación de todo el material desde el año 65. Una gran labor”, explica.

Además, a esta exposición, en la que se pudo revivir la trayectoria del club a través de fotografías, camisetas, balones, botas y actas de partido de su archivo, le acompañó la celebración de dos conferencias. La primera de ellas, que tuvo lugar el primer día de exposición, el 3 de octubre, contó con la participación de Álvaro de Benito y Phil Blakeway, referentes en la generación de contenido sobre rugby en España, quienes ofrecieron un repaso histórico del deporte. La segunda, el pasado viernes día 10, abordó la evolución y la transformación del juego. El programa culminó con una concentración de escuelas y una jornada de hermandad que reunió a todas las personas que han formado parte del Club Rugby Tarazona desde 1965 hasta la actualidad.