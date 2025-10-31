El emotivo homenaje de los compañeros de Jorge Casado en la Selección Aragonesa sub-16
Aragón acoge este fin de semana el Campeonato de Selecciones Autonómicas sub-14 y sub-16, en las que compitió el cadete del Real Zaragoza, y sus partidos inaugurales han estado marcados por un sentido homenaje
Los partidos de las selecciones aragoneses sub-14 y sub-16 de este viernes en el Campeonato de Selecciones Autonómicas han estado marcados por el recuerdo a la figura de Jorge Casado, el jugador cadete del Real Zaragoza fallecido este lunes. El torneo, que acoge como anfitriona la Comunidad de Aragón a lo largo de todo el fin de semana, celebra sus partidos en los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol.
En los encuentros de Aragón en esta jornada inaugural, ambos disputados contra las selecciones de Andalucía, se han llevado a cabo diferentes muestras de respeto en recuerdo de Casado. El primero en disputarse ha sido el de la selección sub-14, que ha dado comienzo a las 10.00 horas y ha terminado con victoria local (1-0), y se ha guardado un minuto de silencio por el joven jugador.
Más tarde, en el partido de la selección sub-16, que ha empezado a las 12.15 horas, se ha realizado un sentido homenaje a Jorge. Sus compañeros de vestuario han salido al campo portando la camiseta del joven jugador con el apellido "Casado" a la espalda. De igual manera, el minuto de silencio correspondiente se ha guardado con la camiseta sobre el centro del campo y unas flores, blancas y azules, sobre la misma.
Para el resto de encuentros de ambas selecciones, que se disputarán este sábado 1 de noviembre, contra Castilla y León, y el domingo día 2, contra Cataluña, a las 10.00 horas la sub-14 y a las 12.15 horas la sub-16 ambos días, es probable que se guarde también un minuto de silencio.
