El Getafe vuela hacia Europa y hunde aún más al Girona

El Getafe, con goles de Mario Martín y Borja Mayoral en la segunda parte, venció al Girona, que recortó distancias en el tiempo añadido con un tanto de penalti del uruguayo Cristhian Stuani pero sufrió una nueva derrota que le mantiene en el fondo de la clasificación.

El equipo catalán, con solo una victoria en diez partidos y hundido en la tabla con siete unidades, llegó a Getafe dispuesto a pescar algún punto, como ya habían hecho este curso el Alavés, el Levante y el Real Madrid, tres de los cuatro equipos que habían visitado el Coliseum.

No pudo cumplir su objetivo el conjunto dirigido por Míchel porque, de nuevo, volvió a demostrar poco acierto en ataque, pese a que pudo abrir el marcador a los 21 minutos con un disparo de Joel Roca que desvió bien a córner David Soria.

El Getafe, bien plantado sobre el césped, planteó un partido férreo en defensa, con una presión intensa y con Borja Mayoral y Adrián Liso con la responsabilidad de hacer daño en ataque a la defensa visitante, que, en la primera mitad, apenas sufrió con las llegadas de los azulones.

El marroquí Azzedine Ounahi, encargado de mover al Girona, aportó imaginación al juego de su equipo, pero sus compañeros muchas veces no estuvieron en consonancia con sus ideas y acabaron desdibujados en la medular. Por ello Míchel optó por mover su banquillo y dar entrada Lemar y Bryan Gil, dos jugadores que le dieron otro aire al juego.

Antes José Bordalás también hizo cambios. Tres al descanso, una pequeña revolución. Entraron el central marroquí Abdelkabir Abqar, Alejandro San Cristobal y Mario Martín, que abrió el marcador mediada la segunda parte con un remate de cabeza tras ganar por alto a Axel Witsel en un saque de falta de Luis Milla.

Del mismo protagonista, Milla, salió la jugada del segundo gol, en la que Sancris puso un centro al segundo palo que se paseó por el área hasta que lo remató a gol Borja Mayoral ante la mirada de Hugo Rincón, que falló en la marca.

Los jugadores del Getafe lo celebraron con efusividad pensando que el partido estaba resuelto, pero en el tiempo añadido Domingos Duarte cometió penalti sobre Cristhian Stuani y, tras revisión del VAR, el uruguayo no falló desde los once metros.

Los últimos minutos fueron de auténtica agonía para los dos equipos. Para el Getafe por el miedo a perder lo que ya pensaba que tenía y para el Girona por la necesidad de sumar un punto que, al menos, le permitiera no seguir con la mala racha.