El CBZ visita al Amics Castelló tras la derrota dolorosa ante el Getafe

El Club Baloncesto Zaragoza afronta este domingo un compromiso exigente en la pista del Amics Castelló (12.00 horas, Aragón Deporte), con la mirada puesta en dar un paso adelante y reencontrarse con la senda del triunfo. El encuentro se presenta como una oportunidad clave para seguir consolidando el crecimiento del equipo y reforzar su presencia en la categoría.

El conjunto castellonense llega tras dos derrotas consecutivas en su pabellón. Pese a contar con una de las plantillas más competitivas de la categoría y a ser un reciente descendido de Primera FEB, todavía no ha logrado transformar su potencial en resultados positivos.

Por su parte, el CBZ viaja con la ambición de recuperar sensaciones, competir a un alto ritmo y demostrar el trabajo realizado durante las últimas semanas. Además, el equipo recupera a Adrià Aragonès, pieza importante en la rotación exterior, que ha vuelto a entrenar esta semana tras varias jornadas lesionado. Su regreso aportará energía, puntos y presencia en ambos lados de la pista, reforzando el potencial.

En este sentido, el entrenador, Víctor Rubio, recuerda que el equipo llega después de una derrota dolorosa en la última jornada (69-95 ante el Getafe), y señala que la gestión emocional será clave, junto al rebote y los ajustes defensivos, aspectos en los que el grupo ha trabajado en profundidad.