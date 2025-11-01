BALONMANO
El Contazara Zaragoza remonta para sumar los dos puntos (30-28)
El equipo de Mariano Ortega se hace fuerte en casa y supera al Eivissa en División de Honor Plata
El Contazara Zaragoza remontó en los últimos minutos un partido que dominó en gran parte el Trasmapi Eivissa para llevarse un valioso triunfo y sumar dos nuevos puntos a su casillero en la División de Honor Plata. Con este triunfo por 30-28 ya son 7 los puntos que acumula el conjunto de Mariano Ortega en ocho jornadas en la segunda categoría nacional, uno menos que su rival.
Tras unos primeros minutos de gran igualdad fueron los ibicencos los que tomaron las riendas en el marcador con pequeñas ventajas, porque Jorge Gómez bajo palos no permitió que fueran más grandes, hasta llegar al descanso 12-14. Al regreso de los vestuarios el Eivissa pudo aumentar su renta hasta los cuatro goles (12-16) y eso le permitió llegar por delante en el marcador al tramo decisivo. Ahí fue cuando el Contazara puso toda la carne en el asador para darle la vuelta al partido y hacer valer el factor cancha. El conjunto aragonés pasó del 23-24 al 26-24 del minuto 50 al 55 y fue capaz de no fallar en el momento decisivo.
Juan Martínez Córdova y Quique Camas fueron los máximos anotadores del Contazara con cinco tantos cada uno. El próximo sábado el equipo de Mariano Ortega tendrá un interesante desplazamiento a Barcelona para medirse al filial azulgrana.
FICHA TÉCNICA
BM CONTAZARA ZARAGOZA: Gómez, Wagner (4), Martínez (5), Camas (5), Villén, Plaza (3), Val (2), Andrés (1), Hernández (2), Arnillas, Lanero (3), Iribar (2), Della Ratta (2), Acosta, Monzón (1) y Popa.
TRASMAPI HC EIVISSA: Pérez, González, Valera (6), Rubio (2), State, Sancho, Daniel (2), Broto, Montoto (1), Ferre, Basualdo (4), Vega (3), Ortiz (4), Martínez y Román (6).
PARCIALES: 2-3, 3-7, 6-8, 8-9, 10-12, 12-14 (descanso), 13-18, 17-19, 20-21, 23-24, 26-24 y 30-20 (final).
ÁRBITROS: Martín Delgado y Martínez Schilling.
EXCLUSIONES: Lanero, Iribar y Della Ratta, en el Contazara, Daniel, Broto, Montoto y Martínez, en el Eivissa.
INCIDENCIAS: Partido disputado en el pabellón Siglo XXI.
