ACTUALIDAD AZULGRANA
Flick, sobre cómo afrontar el fenómeno Lamine Yamal: "Hablo mucho con él y siempre le ayudaré y apoyaré"
El entrenador del Barça revela que el delantero de 18 años "aún tiene molestias y dolor algunos días, pero evoluciona bien"
Muchas cuestiones se han acumulado sobre la mesa de Hansi Flick a lo largo de dos semanas sin comparecer ante el oído público. Por ejemplo: el estado de ánimo después de la derrota contra el Real Madrid y un juego bastante ramplón. Lamine Yamal siempre da qué hablar. La lesión de Pedri, inesperada y todo un trastorno, que anticipa un centro del campo inédito. Las recuperaciones de Lewandowski y Dani Olmo, oxígeno para el ataque…
Flick tomó de nuevo la palabra y puso un poco de contexto a todo, en particular sobre Lamine Yamal. No quiso revisitar todas las situaciones controvertidas de antes y después del clásico y que el joven delantero protagonizó, material de innumerables columnas y tertulias de radio. "El partido ante el Madrid ya es pasado", zanjó. Pero sí que actualizó su estado físico y su manera de abordar el fenómeno público en que se ha convertido con solo 18 años.
Irónico Flick
Mucho se ha hablado de Lamine Yamal esta semana, se empezó tanteándole. Y Flick se puso irónico. "¿Solo esta semana? Todas las semanas se habla de él, está bien, hemos hablado, algunos días nota alguna molestias y dolor. Pero se está esforzando mucho y ha mejorado. Evoluciona bien", dijo sobre su estado físico, sobre esa pubalgia que parece que todavía le martiriza. Inquietante declaración para una semana intensa: mañana contra el Elche en Montjuïc (18.30 horas), el miércoles ante el Brujas como visitante en Champions y el fin de semana desplazamiento a Vigo para jugar contra el Celta antes de un nuevo parón.
Sobre cómo tutelar a un jugador de vida hiperactiva, Flick se puso el sombrero de progenitor profesional. "Hablamos mucho con él y actuamos normal. Somos sinceros entre nosotros y esa es la mejor manera. Siempre le ayudaré y apoyaré. Es un chico fantástico y joven y seguiremos así", indicó el germano.
Hubo más reflexiones alrededor del joven de Rocafonda, quee acaba de mudarse a la casa de Shakira y Gerard Piqué, tal y como expone sin pudor en sus redes sociales. Reflexiones de índole deportiva. Como si Flick le ve algún día evolucionando hacia la posición de falso 9 que ocupó al final ante el Madrid y desde la que se destapó Leo Messi.
"Ahora mismo la mejor forma de volver a tu nivel es en el puesto que juegas normalmente. En algunas situaciones o partidos está bien que se aparte de los extremos y vaya también por dentro. Es un gran jugador y puede ser polivalente. Para él lo más importante es tocar la pelota. Cuando lo tiene es cuando puede crear cosas buenas", dijo Flick.
Cautela ante Lewandowski y Olmo
El técnico azulgrana recupera, efectivamente, a Lewandowski y Olmo ante el Elche, aunque informó que está a la expectativa de cuántos minutos pueden jugar cada uno. Respecto a Joan Garcia, señaló que se va "día a día" y que evoluciona bien. Y por supuesto se habló en la Ciutat Esportiva de Pedri y su lesión que le aleja unos cuantos partidos de los terrenos de juego.
"Nos sorprendió cuando llegó. Después del partido en Madrid solo tenía una pequeña molestia, fatiga, pero lo revisamos y vimos la lesión. Tenemos que asumirlo. Nos falta uno de los principales jugadores. Nos da mucha estabilidad, con la pelota y también en la recuperación. Esperamos que pueda volver muy pronto".
