El Wanapix le da la vuelta a un 0-4 y se impone al Melistar

Del 0-4 al 5-4. El Wanapix, en una exhibición de fe y de carácter, consiguió darle la vuelta a cuatro goles de desventaja y llevar el delirio a las gradas del Siglo XXI. Richi Felipe y Augusto hicieron creer al Wanapix, Kike Liao y Richi Felipe en la segunda mitad lograron igualar la contienda y Adrián Ortego logró el tanto definitivo para tres puntos de oro.

Hasta el tramo final del primer tiempo el Melistar FS fue quien controló el marcador con un primer cuarto de hora en el que hizo todo perfecto, especialmente la presión arriba y la finalización. Poco después del primer minuto Javi Rangel anotó el primero tras una pérdida.

Continuó el equipo visitante haciendo su juego y el Wanapix no lograba terminar de hacer daño en el área rival. Iván Bernad hizo un doble paradón para evitar el segundo tanto y, después, detuvo un zurdazo de Wallace. Entre tanto, Augusto no conectó de cabeza una estrategia en boca de gol.

Y después, triple jarro de agua fría de un Wanapix que no se encontraba nada a gusto en la pista. Joaki de volea y Javi Rangel en otras dos ocasiones pusieron el 0-4 en el marcador.

Pero enseguida llegó el germen de la remontada. Salió de cinco el Wanapix y en la primera ocasión logró reducir distancias Richi Felipe. Antes del descanso, Augusto, también de cinco, puso el 2-4 que permitía soñar con darle la vuelta.

Por si fuera poco, en la primera acción de peligro del segundo tiempo, Kike Liao se inventó un zurdazo inapelable para marcar el tercero. Fue la mecha definitiva que prendió la remontada. Pudo llegar el empate con una media vuelta de Samu y un larguero de Ortego, pero se resistió ese premio.

Así hasta que en el minuto 30, Anuar Maimón fue expulsado y, en la primera acción en superioridad, Richi Felipe logró el tan ansiado empate rematando a placer en el segundo palo un servicio de Brasesco. Pero el Melistar no se dio por vencido y golpeó dos veces consecutivas el palo, primero Ruchdi y después Pedro Herreros.

En los minutos finales, ambos conjuntos salieron de cinco en busca de la victoria. Logró el Wanapix arrebatarle la posesión al Melistar con una presión muy alta y, finalmente, Ortego llevó el delirio a la grada al culminar la remontada. Pero a segundos del final, Wallace, en boca de gol, conectó mal en una ocasión clarísima que por suerte para el Wanapix no entró, dejando el triunfo en el Siglo XXI.

Tablas del Entrerríos Automatización

Empate del Entrerríos Automatización contra el Ceutí (3-3) en el Guillermo Molina Ríos. Los zaragozanos acudieron a la cita con hasta cinco bajas (Claudio, Quelle, Fran, Muinelo y Fernandito) y tuvieron muy cerca una victoria que se escapó en el último suspiro.

Apareció Molina para hacer un paradón al segundo palo en el arranque del partido, evitando el 1-0. A partir de entonces, el Entrerríos dispuso de buenas ocasiones repelidas por Mario Gómez, alguna muy clara como un remate de espuela de Juan Muniesa.

Un jugador local sacó bajo palos un balón disparado de Carlos García que se iba para dentro, y Koke Gayarre también probaba fortuna pero el esférico se iba rozando el palo. Molina hizo una buena intervención a un tiro de falta y el Ceutí poco más hizo trabajar al portero zaragozano, acabando el primer tiempo 0-0. Muniesa no pudo aprovechar un mano a mano tras la reanudación y el larguero privó a Jorge Tabuenca de hacer el 0-1.

Imagen del partido entre el Entrerríos Automatización y el Ceutí. / SERVICIO ESPECIAL

Shunta vio la segunda tarjeta amarilla y el Ceutí, con el Entrerríos en inferioridad, puso el 1-0 con un tanto de Álex García. Alberto Inés tuvo una doble oportunidad debido a una cesión, bien rechazada por Mario, que privó a Dani Olmos de estrenarse con gol en Segunda División. En el 25, de penalti, Jorge Tabuenca lograba la igualada. De nuevo Jorge Tabuenca batía al meta local, esta vez con taconazo y estando de espaldas a la portería. El Entrerríos remontaba.

En el minuto 36 los locales sacaron portero-jugador. Resistía el equipo dirigido por Alfonso, y Marcos Forga desde zona defensiva anotaba el 1-3 en una recuperación. El Ceutí recortó diferencias con algo más de un minuto por delante y, a falta de diez segundos, llegó el 3-3 final.

Triunfo del Wanapix Aldelís

Wanapix Aldelís sumó un trabajado triunfo ante SD Hispania Yecla (5-2). El cuadro aragonés fue superior durante gran parte del encuentro y dejó encarrilado el partido en la recta final de la primera mitad. En la segunda, las mañas sufrieron más de lo previsto, aunque la victoria no llegó a peligrar en ningún momento.

Como es habitual, Wanapix Aldelís salió intenso, buscando adelantarse desde el primer segundo… y casi lo consigue. En el primer minuto, el conjunto local dispuso de hasta tres ocasiones claras en las botas de Belén, Jud y Marta. El dominio inicial fue claro, pero Villaplana se erigió en protagonista con varias intervenciones de mérito, especialmente ante Mazas, que se topó con ella hasta en tres ocasiones, mientras que Marina se encontró con el palo.

La igualada se rompió gracias a una acción de estrategia culminada por Rebe de primeras. El impulso del gol se frenó pronto: una mano de Elena en el área significó un penalti con el que Yecla igualó el marcador. María detuvo el lanzamiento de seis metros, pero no pudo evitar que Aitana aprovechara el rechace para hacer el 1-1. Con el empate, el partido se equilibró.

Wanapix Aldelís seguía generando ocasiones, aunque en defensa sufría algo más. El empuje local obligó a Yecla a cargarse de faltas, un detalle que acabaría siendo determinante. Las oportunidades se acumularon y finalmente Mazas consiguió superar a Villaplana con un disparo que entró casi llorando. Las visitantes respondieron con una contra que Jud salvó bajo palos, en la última llegada peligrosa de la primera parte. El conjunto zaragozano se adueñó del juego y Marina, con un potente derechazo tras jugada de estrategia, firmó el 3-1.

Poco después, la propia Marina repitió desde los diez metros, provocado por un gran 1vs1 de Mazas. Antes del descanso, Wanapix Aldelís dispuso de otro lanzamiento de diez metros, pero esta vez Villaplana lo detuvo. La segunda mitad comenzó con dos avisos de Mazas y Yaiza, que se toparon con Coral. Pese al buen arranque, la expulsión de Titi por doble amarilla complicó el panorama.

Ale detuvo el penalti posterior y, durante la inferioridad numérica, las mañas defendieron con solvencia. Ya en igualdad, Yecla subió la intensidad, forzando las cinco faltas locales. Ale volvió a aparecer bajo palos y el cuadro interista sentenció con un saque de banda que rebotó en Fenoll para el 5-1.

Con diez minutos por delante, Yecla apostó por la portera-jugadora, aunque sin crear verdadero peligro. Sus mejores opciones llegaron desde los diez metros por dos faltas locales: el primero lo detuvo Ale y el segundo se marchó desviado. En los compases finales, María aprovechó una pérdida en transición para establecer el 5-2 definitivo.