El CBZ apenas tiene opciones y cae (90-76) en su visita al Amics Castelló

El Club Baloncesto Zaragoza apenas tuvo opciones en su visita al Amics Castelló en un partido en el que siempre fue a remolque en el marcador para caer por 90-76 en la quinta jornada de la Segunda FEB. El conjunto zaragozano se vio lastrado por su poca capacidad en el rebote y le faltó funcionamiento como bloque para obtener un resultado positivo en su visita al Pabellón Ciutat de Castelló.

El partido comenzó con ventajas para el conjunto castellonense, que llegó al descanso con seis puntos de renta, 43-37, para que el tercer cuarto fuera la clave de la derrota del equipo dirigido por Víctor Rubio, que vio a su rival marcharse en el marcador y no supo hacer méritos para contrarrestar la mayor solidez como bloque de su enemigo. Así, el último cuarto tuvo poca historia y la derrota fue clara para el CBZ, por 14 puntos de diferencia.

En el equipo zaragozano la aportación de Jonathan Zhao no bastó, pese a los 33 puntos y 28 de valoración que firmó el alero, mientras que Juan Pedro Jiménez logró 14 puntos. El equipo solo suma una victoria en las cinco jornadas iniciales para ser undécimo en la Liga Regular Este y el próximo domingo recibe en un duelo que empieza a ser vital al Spanish Basketball Academy, que solo tiene un triunfo más.