Tercera RFEF
El Cuarte golea al Binéfar y se coloca líder de Tercera con la portería a cero
Con la victoria de este domingo, el CD Cuarte se coloca líder empatado a puntos con el Calamocha, que venció al Zuera para dejarlo más anclado al último puesto
El CD Cuarte goleó ayer al Binéfar, uno de los equipos punteros del grupo aragonés de Tercera Federación, y se coloca líder empatado a puntos con el Calamocha, al que supera por diferencia de goles al no haber encajado ninguno en lo que va de curso. Tan solo ocho tantos son los que, manteniendo la portería a cero en los nueve partidos disputados, le han valido al Cuarte para colocarse en la cabeza de la tabla.
El Huesca B, en Casetas, el Calamocha, en Zuera, el Caspe, ante el Illueca, y el Tamarite, en Andorra, fueron los equipos que también lograron ganar ayer, al igual que lo hicieron el Robres, ante el Utrillas, y el Monzón, en Belchite, el sábado. Por otra parte, terminaron en empate el Almunia-Cariñena y el Épila-Almudévar.
Mientras, el Casetas, el Belchite y el Zuera, con sus respectivas derrotas, se hunden todavía más en el descenso de 3ª RFEF. Tanto el belchite como el Zuera tan solo han conseguido sumar dos puntos de los veintisiete disputados y están a tres del Utrillas, que marca ahora la salvación. El Casetas, en cambio, cuenta con un punto más.
