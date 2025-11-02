El Deportivo Aragón cae goleado en La Rioja y se complica las cosas.

El Deportivo Aragón ha caído goleado (3-0) en Nájera, La Rioja, y se complica las cosas al situarse en el duodécimo puesto del grupo dos de Segunda Federación, a tan solo uno del playout que ocupa ahora el CD Ebro. El Naxara salió a por el partido y lo zanjó con tres goles en la primera parte. El próximo fin de semana, los de Emilio Larraz recibirán al Amorebieta en la Ciudad Deportiva.

FICHA TÉCNICA NAXARA: Toño Ramírez; Marcos Ceña, I. Ochoa, Juan, Miguel (Caro, m.46); Iker Landín (Gil, m.75), Á. García, P. Blanco (Rojo, m.46), Maiso; Villoslada (Campos, m.61), Orodea (Lallana, m.81). DEPORTIVO ARAGÓN: Obón; Sabater, García, Moreno (Luis, m.60), Sánchez (Sesé, m.46); Tobajas (Reda, m.46), Palacio (Monzón, m.66), Linares (Rayo, m.46), García, Pinilla; Fustos. GOLES: 1-0 (m.23), Landín; 2-0 (m.30), Villoslada; 3-0 (m.41), Orodea.

Por su parte, el Utebo FC también ha perdido a domicilio encajando tres goles en la primera parte y deja escapar ante la UD Logroñés un liderato al que parecía haberse acostumbrado. En tan solo 31 minutos, el conjunto aragonés se había puesto tres goles por debajo y no dio muestras de internar revertir la situación hasta el 73 de partido, en el que metió el último gol del encuentro. La próxima jornada los de Juan Carlos Beltrán recibirán al Beasain.

FICHA TÉCNICA LOGROÑÉS: Taliby; J. Val (Pascual, m.59), Eder Larrea (Ugarte, m.59), Edu Cabetas, Iñaki Sáenz; Miguel Marí, Carlos Benítez, Manex Rezola (Morales, m.76); Ismael Santana, Iker Otadui (Txoperena, m.76), Y. Lhéry (Rosas, m.65). UTEBO: Pol; Víctor Sanchís, Guti (Marín, m.46), Meseguer, Franc Mateu (Álvarez, m.69); Carlos Beitia (Rodríguez, m.46), Camilo Leiton (López, m.46), Ces Cotos (Barry, m.76); Pedrosa, Diego Suárez, Juan Delgado. GOLES: 1-0 (m.07), Santana; 2-0 (m.24), Benítez; 3-0 (m.31), Lhéry; 3-1 (m.73), Pedrosa.

El único equipo aragonés que ha conseguido una victoria en la novena jornada de Segunda RFEF ha sido la SD Ejea, que ha ganado por 2 a 0 al Alavés B y consigue salir de los puestos de la zona baja, aunque sigue peligorsamente cerca del playout. Los goles de Iglesias en el minuto 76 y de Barahonda en el 90 dejaron los tres puntos en casa de un Ejea que visitará al Alfaro el próximo fin de semana.

FICHA TÉCNICA SD EJEA: F. Dorronsoro; M. Sánchez, D. Chica, Muñi, Leiza; J. Díez (Elmokh, m.75), M. Lapeña (Conte, m.88), P. Agustín (Dabo, m.88); D. Álvarez (Turmo, m.61), D. Iglesias, Ó. Jiménez. ALABVÉS B: Montero; E. Muñoz (Rufo, m.80), Á. García, Olaiz, P. Sanz; Pinillos, Moreno (Hernández, m.74), C. Viso (Varona, m.46); C. Aragüés (Goitia, m.59), A. Mañas, A. Arzak (López, m.59). GOLES: 1-0 (m.76), Iglesias; 2-0 (m.90), Barahona.

El CD Ebro, que solo ha conseguido sacar un punto en casa contra el Eibar B, se queda en decimotercera plaza con los mismos nueve puntos que el Naxara. Los de Javier Genovés, que traen aún la resaca copera tras eliminar a la SD Tarazona la semana pasada en el torneo del KO, han sumado nueve puntos en nueve partidos. El conjunto aragonés visitará al Gernika como siguiente compromiso en Liga.

FICHA TÉCNICA CD EBRO: M. Lite; I. Pérez (Uche, m.55), J. Hernández, Espi, Sergio Escolar; J. Requés, Muñoz, A. Novials; Usher Lobede (Sánchez, m.79), Marc Prat (Romero, m.70), V. Charlez. EIBAR B: J. Bermejo; X. Pastor, Larrañaga (Llorens, m.46), A. Amilibia, G. Gastesi; I. Asenjo (Pérez, m.60), Ó. García, J. López (Redondo, m.72), J. Aguirre, E. Mateos (Álvarez, m.72); I. Zubiria. GOLES: 1-0 (m.14, pen.), Prat; 1-1 (m.45+1, pen.), Amilibia.

Por último, la UD Barbastro, que compite en el grupo tres de cuarta categoría del fútbol español, tampoco ha podido ganar la mañana de este domingo. Un único gol del Poblense en el minuto 33 marcó el partido del conjunto altoaragonés en Mallorca. Los de Dani Martínez se quedan en la mitad de la tabla con doce puntos y recibirán al Terrasa en la jornada 10.