Dominicos, en el podio mundial: dos entrenadores hacen historia

El Balonmano Dominicos Zaragoza sigue celebrando hitos sin precedentes tras la obtención, este mismo fin de semana, de una "histórica" medalla mundialista por parte de dos entrenadores de su estructura: Carlos Colomer y Charly Hidalgo, que se han colgado el bronce con el combinado nacional sub-17 en el que ha sido el primer Campeonato del Mundo de esta categoría, disputado en Marruecos.

Tras realizar un campeonato prácticamente perfecto, y perder únicamente en semifinales, España se impuso con autoridad a Catar (23–35) en el partido por el bronce, logrando una medalla de enorme valor simbólico y deportivo.

La medalla obtenida por el combinado dirigido por Raúl Entrerríos tiene un significado especial para el Balonmano Dominicos: Carlos Colomer, recientemente nombrado seleccionador nacional de categoría cadete, ha formado parte del cuerpo técnico del mítico jugador español, viviendo de esta forma su primera experiencia internacional en los banquillos.

Junto a él, Charly Hidalgo, entrenador de porteros del club aragonés, y un fijo en la estructura que trabaja con la base en la RFEBM, ha desempeñado esa misma labor dentro de la estructura técnica de la selección, consolidando así su presencia en el panorama nacional. La labor de ambos ha sido fundamental para el desempeño de una generación que, tras este bronce, no hace más que confirmar que el futuro del balonmano español tiene sobrados motivos para sonreír.