FÚTBOL
El gol 50 de Ferran dedicado a las víctimas de la dana
El delanterio de Foios ha mostrado un mensaje tras marcar el tanto
Nelo Simó
Ferran Torres ha marcado este domingo su gol 50 como jugador del Barça. El delantero de Foios, además, ha tenido un mensaje para los fallecidos como consecuencia de la dana, de la ahora se ha cumplido un año.
Corría el minuto 12 del FC Barcelona - Elche, correspondiente a la onceava jornada de la Liga EA Esports. En una transición rápida tras un robo en el centro del campo, Fermín se interna en el área y sirve en bandeja el 2-0 a Ferran, que solo tiene que empujar a la red.
Tras festejar el tanto, el número 50 del de Foios con el club culé, Ferran se ha levantado la camiseta para mostrar un mensaje: `"29 octubre 2024. València sempre en la memoria".
Suscríbete para seguir leyendo
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Aragón enviará a Cataluña tanta energía como tres nucleares a través de una nueva línea eléctrica
- Cinco jóvenes se refugian en clase tras empotrar un coche robado en Zaragoza
- Imanol Idiakez: 'El Zaragoza necesita una profunda reflexión para construir un proyecto de verdad con bases sólidas
- El todólogo Gabi Fernández y los palos en las ruedas de Rubén Sellés y del Real Zaragoza
- Okupan un local del Gobierno de Aragón en pleno centro de Zaragoza
- La crónica del Casademont Zaragoza-Real Madrid: todo es poco ante Tavares y compañía (83-95)
- Estos son los supermercados y centros comerciales de Zaragoza que abren este 1 de noviembre