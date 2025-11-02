El Teruel asalta el liderato y el Tarazona saca un punto de tranquilidad en casa

El CD Teruel obtuvo ayer en su casa una nueva victoria, la quinta en lo que va de curso, y se mantiene invicto en el Estadio de Pinilla con tan solo una derrota a domicilio esta temporada. Los de Vicente Parras, con 19 puntos de 30 posibles, llegaron a colocarse líderes del grupo dos de Primera RFEF, a falta de disputarse el partido entre el Atlético de Madrid B y el Nástic de Tarragona.

Con la de este domingo, los turiasonenses acumulan ya tres victorias consecutivas en Liga y cinco en los últimos seis partidos de la competición regular. Además, el próximo fin de semana el Teruel tendrá una nueva oportunidad en el Pinilla, que se ha convertido en un fortín, para tratar de sacar otros tres puntos contra un Cartagena que marca el acceso a puestos de playoff y, quizá, afianzar así el liderato de Primera Federación.

FICHA TÉCNICA TERUEL: Gálvez; A. Rodríguez (Joseda, m.86), Van Rijn, Abraham, Royo; Á. Merencio (Goyo, m.74); Relu, Albisua, Redón (Padilla, m.86), Teddy (Arguigue, m.62); Moreno (Blesa, m.74). MARBELLA: David Vassilev; V. Fattore (Eugeni, m.63), Z. Vanheusden, A. Escassi, Álex Martínez (Toper, m.80); Adrián Ruiz (López, m.63), Luis Muñoz (Puñal, m.63), Luis Alcalde; Palacín, E. Ohemeng (Cambra, m.46), Rodri Ríos. GOL: 1-0 (m.22), Sergio Moreno. ÁRBITRO: Roberto Gonzalo Sánchez. Amonestó a Moreno y Redón, del Teruel, y a Muñoz y Puñal, del Marbella.

Por otra parte, el único otro equipo aragonés en la tercera categoría del fútbol español, la SD Tarazona, también jugó ayer su partido correspondiente a la jornada diez de campeonato liguero y lo hizo con empate en casa. Los de Juanma Barrero recibieron a la UD Ibiza en un encuentro que acabó sin goles y con un reparto de puntos que, si bien no es lo ideal para el conjunto aragonés, le sirve para mantenerse más cerca del playoff, a dos puntos, que de los puestos de descenso, de los que se queda ahora a tres.

El Tarazona, que tampoco ha perdido en casa esta temporada y suma 14 puntos de los 30 disputados, visita la próxima jornada al Sabadell. El conjunto catalán está ahora en la zona noble de tabla, con tan solo dos puntos más que los aragoneses, y no ha perdido ningún encuentro desde el 20 de abril de este año, ni en amistosos ni en partido oficial.