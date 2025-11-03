LaLiga EA Sports
Oviedo y Osasuna empatan sin goles y no salen de sus problemas
Los asturianos siguen en puestos de descenso y los navarros con pocos puntos de margen
EFE
Oviedo
El Oviedo y Osasuna empataron este lunes sin goles en el partido de cierre de la undécima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estado Carlos Tartiere de la capital asturiana.
El Oviedo acumula cuatro jornadas seguidas sin ganar y firma su segundo empate consecutivo, que lo mantiene penúltimo en la tabla con 8 puntos en 11 jornadas.
Osasuna, que consiguió sumar tras dos derrotas consecutivas, pierde un puesto y es decimoquinto con 11 unidades.
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- El Real Zaragoza, sin premio en otro partido de crecimiento frente al Deportivo (0-2)
- Esta es la parcela que gana enteros para acoger el futuro hospital Royo Villanova: próxima a la A-23 y con fácil acceso en tranvía
- Lendoiro: 'Mi cariño hacia el Zaragoza es para toda la vida, me da mucha pena su situación
- Un experto aragonés tiene la clave para evitar la expansión de la avispa asiática: 'Es muy eficaz
- Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
- La crónica del Deportivo-Real Zaragoza (0-2). Autopista hacia el infierno