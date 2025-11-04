Desafío con morbo
La Batalla de los Sexos vuelve al tenis: Sabalenka y Kyrgios se citan el 28 de diciembre en Dubai
El australiano, que no juega desde marzo y ha caído al puesto 652 del ránking, ve "imposible" una derrota ante la mejor tenista del circuito.
La cita ya tiene sede y fecha: Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios protagonizarán un nuevo episodio de la Batalla de los Sexos en el mundo del tenis el próximo 28 de diciembre en Dubai. El Coca-Cola Arena acogerá el encuentro amistoso que siempre aporta una dosis especial de morbo.
La bielorrusa es la actual número uno del mundo, la mejor tenista del circuito, mientras que el australiano ocupa ahora el puesto 652 y últimamente tiene más impacto por sus comentarios y polémicas que por sus actuaciones sobre la pista. Las lesiones han mermado la carrera del talentoso Kyrgios, que llegó a ser el 13 del mundo en 2016 y subcampeón de Wimbledon en 2022 en una final en la que cedió ante Novak Djokovic, el mejor tenista de la historia.
"Voy a dar lo mejor de mí"
"Estoy muy orgullosa de representar al tenis femenino. Respeto mucho el talento de Nick, pero que no se equivoque, voy a dar lo mejor de mí", declaró Sabalenka. Su rival apenas ha disputado cinco partidos este año tras una larga lesión en su muñeca derecha y no juega desde marzo, cuando perdió contra el ruso Karen Khachanoven la segunda ronda del Masters 1.000 de Miami.
Aún así, Kyrgios aceptó encantado el pulso. "Cuando la número uno del mundo te reta, aceptas. Tengo un gran respeto por Aryna, es una campeona y una potencia, pero yo no vengo solo a jugar, vengo a entretener. Esto es lo que me apasiona", afirmó el australiano, que fue más contundente hace meses cuando aseguró que veía "imposible" perder ante Sabalenka.
"Voy a jugar en serio porque represento a los hombres. Las mujeres no pueden aguantar nuestros saques. Si pierdo a propósito sería fatal. Creo que ganaré 6-2"
"Voy a jugar en serio porque represento a los hombres. Las mujeres no pueden aguantar nuestros saques. Si finjo o pierdo a propósito sería fatal. Todo internet se volvería loco. Creo que me saldré con la mía. No quiero que gane ella. Intentaré mantenerme concentrado porque represento a los hombres: creo que ganaré 6-2", agregó.
La victoria de BJK
La primera Batalla de los Sexos tuvo lugar en 1973, entre Bobby Riggs y Margaret Court. El veterano estadounidense, de 55 años, se llevó la victoria por 6-2 y 6-1. Meses después, se enfrentó a Billie Jean King, quien en esos momentos estaba en activo y firmó una revancha por 6-4, 6-3 y 6-3, en un evento que marcó un hito en la lucha por la igualdad en el deporte.
Aquel triunfo de la mítica BJK tuvo una enorme repercusión mediática. En 1992, en la ciudad de Nevada, se celebró una tercera edición entre Jimmy Connors, que tenía entonces 40 años, y Martina Navratilova, con 35. El pulso, disputado bajo reglas híbridas, cayó del lado masculino por 7-5 y 6-2.
Suscríbete para seguir leyendo
- El autobús de Zaragoza pone fecha al adiós definitivo de la tarjeta bus de Avanza tras 21 años de servicio
- El popular restaurante de Zaragoza que arrasa con sus bandejas de costillas y su mítica ensalada ilustrada
- Una emblemática zapatería del centro de Zaragoza se despide tras 35 años: 'Me da mucha pena por las clientas, pero es hora de descansar
- El barrio de Zaragoza que tendrá un 'gemelo' con más de 1.000 viviendas
- Los fallos clamorosos de Toni Moya y la condena de muerte del Real Zaragoza
- La crónica del Deportivo-Real Zaragoza (0-2). Autopista hacia el infierno
- El plan de ataque de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y el extraño caso de Dani Gómez
- Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa