17.000 entradas vendidas para el Partido de Aspanoa: estas son las leyendas que pisarán el Ibercaja Estadio

La ciudad de Zaragoza se prepara ya para una de las citas deportivas más importantes del año: el Partido de Aspanoa. El evento solidario, que busca recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil, enfrentará este domingo a las 11.30 horas en el Ibercaja Estadio a la Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza con la Asociación de Exfutbolistas del Villarreal.

El encuentro, celebrado cada año en La Romareda, se traslada en esta trigésimo primera edición al estadio modular del parking Norte de la Expo con motivo de las obras en el templo habitual del club blanquillo. A causa de esta reubicación, las localidades disponibles y, por tanto, la posible recaudación mediante la venta de entradas, son considerablemente inferiores a las de años anteriores. Los más de 33.000 asientos con lo que contaba la antigua Romareda, se convierten ahora en poco más de 20.000 oportunidades contra el cáncer infantil en el Ibercaja.

No obstante, los zaragozanos han mostrado una vez más su compromiso con esta lucha y, a falta de cuatro días para la cita deportiva, ya se ha vendido la mayor parte de las entradas. La mañana de este miércoles, las localidades compradas estaban en torno a las 17.000, lo que supone, aproximadamente, el 85% del total en el estadio modular. De hecho, en la pasada edición, con algo menos del doble de asientos libres, se vendió la increíble cifra de 23.000 entradas, aunque solo 18.000 asistieron al partido. Este año, con 3.000 plazas todavía libres, todo parece a puntar a que podríamos ver el campo completo, o casi lleno.

Pese a la tétrica situación deportiva del club, una de las cosas de las que puede presumir el Real Zaragoza a día de hoy es la de contar con una de las medias de asistencia al estadio más altas de la Segunda División. Con un promedio de algo más de 15.000 espectadores cada jornada en casa, el Partido de Aspanoa podría incluso llegar a superar este domingo la mejor entrada del actual curso.

Un partido de leyendas

Como ocurre cada año, uno de los alicientes del Partido de Aspanoa, además de la posibilidad de colaborar de manera notable con la recaudación de la asociación aragonesa, es la presencia de varias leyendas del fútbol enfrentándose entre sí. Sin conocerse aún las convocatorias oficiales de ambos equipos, algunas personalidades del deporte rey sí han confirmado ya que se pondrán de nuevo las botas.

Por parte de los veteranos del Real Zaragoza, jugadores históricos como Hélder Postiga, Albert Celades, Víctor Laguardia o Ángel Linares, que se suman a otros ya habituales como César Láinez, Javier Paredes, José María Movilla o Xavi Aguado. Mientras que, en la alineación del Villarreal, estarán otras leyendas como Marcos Senna o Xisco Nadal, así como el exzaragocista Moisés García León.