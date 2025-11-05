Atletismo
La Carrera Ambar Ebrovida calienta motores: esta es la asociación que fabrica los trofeos
AlmaAtades Cerámica elabora los singulares trofeos de la carrera Ambar Ebrovida, que se disputará el domingo 16 de noviembre
La carrera Ambar Ebrovida La Cartuja–Movera-Camino Natural La Alfranca 2025, que se celebrará el domingo 16 de noviembre, contará un año más con una colaboración muy especial: la del taller ocupacional AlmaAtades Cerámica, encargado de elaborar los singulares trofeos que recibirán los ganadores, en el que participan 32 personas con discapacidad intelectual.
La prueba tendrá lugar en un entorno natural privilegiado, con tres recorridos de 6, 11 y 20 kilómetros, y también una andada popular de 6 kilómetros. Las inscripciones se pueden formalizar a través de la página web www.carreraebrovida.com, donde también está disponible el reglamento oficial de la carrera.
El concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, ha visitado este centro junto al responsable de Comunicación y Marketing de Ambar, Enrique Torguet; el alcalde de La Cartuja, José María Lasaosa; el director técnico de Fartleck Sport, Víctor Conchillo; y el presidente del Club Deportivo los Galachos, Juan Diego Díaz-Maroto, y la directora de personas Eva Ramos y Victoria Redondo en representación de Trox. Por parte de la junta de gobierno de Atades han asistido Teresa Escamez y Laura Larriba, además de la directora del Centro Ocupacional y Residencial Santo Ángel, María Urroz y el coordinador de los talleres ocupacionales, Raúl Morales.
Los propios usuarios de la asociación serán los encargados de entregar los trofeos el día de la carrera. Durante la visita, cada participante del taller ha recibido una bolsa del corredor. AlmaAtades Cerámica, nacido en 2019, realiza piezas de trofeos encargados bajo pedido y a medida. Además de trofeos, el taller elabora durante todo el año vajillas hechas a mano, con diseños únicos y originales con platos sencillos, una estética asimétrica, de composición irregular, realizados con productos aptos y no tóxicos para cerámica utilitaria. En el taller participan personas con discapacidad intelectual de Centro Ocupacional y Residencial Santo Ángel de Atades.
- Dos familias aragonesas, en la lista Forbes de los más ricos de España: suman 3.200 millones de euros
- Borja Iglesias se pronuncia sobre la crisis del Real Zaragoza: 'Va a ir hacia delante porque es más grande de lo que pueda explicar
- Un hombre asesina a su pareja de 49 años en Zaragoza e intenta suicidarse con amoniaco
- Pascual Sanz, exfutbolista del Real Zaragoza, tras el incendio de su empresa: 'No sabemos si podremos seguir o tendremos que cerrar. Vamos a luchar por continuar
- Alejandro, el 'testigo principal' del asesinato de Eugenia en Zaragoza: 'Me he arrodillado, le he echado la mano en la cabeza y le he dicho que descanse en paz
- Adiós a la tarjeta bus en Zaragoza: llega su nueva alternativa
- Kervin Arriaga remarca en el Levante el borrón del Zaragoza al descartar su fichaje
- Los 'desheredados' tras la llegada de Sellés