El Contazara Zaragoza cae ante un Asobal en la Copa (31-37)

En la primera ronda de la Copa del Rey de balonmano, el Contazara Zaragoza cayó ante el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil de la Liga Asobal por 31-37. El equipo que prepara Mariano Ortega, de una categoría por debajo, llevó el mando del encuentro durante toda la primera parte, en la que el marcador reflejaba un 17-15 para los locales, que trataban de hacerse fuertes en el pabellón Siglo XXI. Alejandro Plaza, con cinco tantos, y Quique Camas, con cuatro, comandaban el ataque aragonés.

En la segunda mitad el Contazara llegó a mandar por tres pero el Puente Genil hizo valer su superior categoría para llegar a la recta final por delante sin que los aragoneses pudieran evitarlo. La lógica se impuso y el conjunto de Mariano Ortega no pudo clasificarse en un partido que suponía el regreso de un equipo Asobal a la capital aragonesa. Quique Camas y Alejandro Plaza acabaron como máximos goleadores con seis tantos cada uno.

Por otra parte, el Bada Huesca sí superó su eliminatoria en la pista del Confía Base Oviedo al imponerse por 35-39 en un duelo muy igualado hasta la recta final pero en el que los aragoneses siempre llevaron la iniciativa.