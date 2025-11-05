El Teruel sigue imparable y sueña con algo más: "No renunciaremos a nada"

El Teruel, que llegó a alcanzar el liderato durante varias horas del pasado domingo, descansa esta semana en una cómoda segunda plaza en Primera Federación. El conjunto aragonés, recién ascendido la pasada campaña a 1ª RFEF tras quedar quinto en la competición regular y superar las dos fases del playoff de ascenso, atraviesa un más que loable inicio de temporada tras haber sumado 19 de los 30 puntos disputados.

Su entrenador, Vicente Parras, asegura que la plantilla afronta la remarcable situación con cabeza. «El vestuario está respondiendo con madurez. Tenemos gente joven y también tenemos gente con experiencia», afirma. El técnico, si bien reconoce que el equipo atraviesa una dinámica espléndida, indica que se trata de un éxito que responde al trabajo realizado. «Tuvimos una buena pretemporada. Hicimos un buen bloque pronto y veíamos que podíamos pelear por todos nuestros objetivos», explica. Ahora, los turolenses llevan ocho jornadas invictos recogiendo los frutos de este trabajo: «El equipo está sumando bien. Los resultados nos han dado la confianza que necesitábamos», añade el míster.

Aun así, es todavía muy pronto para hablar de grandes aspiraciones. De hecho, un equipo que acaba de ascender, como es el caso del Teruel, no piensa en otra cosa que no sea la permanencia. «Nuestro objetivo es claro: los 48 puntos, o los 50 de una salvación tranquila», comenta Vicente Parras.

¿Y después? «A seguir sumando». Si el equipo continúa a este ritmo, sacando puntos de cada partido disputado, esa cifra podría alcanzarse más pronto que tarde. Es entonces cuando el conjunto aragonés tendrá que mirar más alto. «Cuando lleguemos a los 50 buscaremos un objetivo realista. Esto no va de engañar a nadie, esto va de tener los pies en el suelo», afirma el técnico alicantino.

Sin embargo, el club rojillo no se pone límites de ningún tipo. Los de la capital turolense tienen más que asumido que, llegado el momento, creerán en lo que se les ponga por delante. «No renunciaremos a nada, pero estamos en la jornada diez», indica Parras.

En este arranque liguero, al igual que lo fue en toda la segunda vuelta de la temporada pasada, uno de los protagonistas ha sido el Estadio de Pinilla. Desde el 15 de diciembre de 2024, el Teruel no conoce la derrota en su casa y en ello, sus seguidores tienen parte de culpa: «Había mucha ilusión entre la afición por volver a Primera Federación». Su apoyo, asegura Parras, es vital para el club cada fin de semana.

No obstante, aunque el inicio en Liga es uno de los mejores en la historia reciente del CD Teruel, no todo ha salido a pedir de boca en este arranque de temporada a causa del tropiezo en Copa del Rey. El pasado miércoles, los de Vicente Parras cayeron eliminados del torneo del KO en la primera ronda contra el Sant Andreu, de Segunda Federación: «De todos los equipos que nos podían tocar, era uno de los rivales más fuertes, un proyecto de ascenso, en un campo de césped artificial…». Aun así, el técnico asegura que el equipo salió a por todas en Barcelona: «Fuimos a competir, pero en la Copa quedas eliminado por cualquier error», concluye el entrenador.

Este sábado, el Teruel tendrá una nueva oportunidad en el Pinilla ante su gente. El conjunto rojillo recibirá al Cartagena, quinto clasificado en Liga, y tratará de dejar los tres puntos en casa para seguir así con opciones de soñar en un futuro con algo más que la permanencia.