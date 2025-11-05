La UEFA premia a la selección aragonesa de la Copa de Regiones con el Trofeo de Juego Limpio
Una expedición oficial de la Real Federación Aragonesa de Fútbol se desplazará a Nyon, en Suiza, para recoger el prestigioso trofeo en la sede del organismo europeo del fútbol
La UEFA ha concedido a la selección aragonesa de la Copa Regiones el “Trofeo de Respeto y Juego Limpio” correspondiente a la temporada 2024/25, en reconocimiento a su ejemplar comportamiento dentro y fuera del terreno de juego durante la máxima competición amateur continental.
El conjunto aragonés, que se proclamó campeón de Europa en San Marino tras vencer por 1-0 a la selección polaca de Dolnośląski, fue el equipo que menos sanciones acumuló a lo largo del torneo. En total, recibió 13 tarjetas amarillas y ninguna roja, sumando tanto la fase de clasificación como la fase final, lo que le permitió encabezar la clasificación de juego limpio de la UEFA.
Este galardón refuerza la imagen de deportividad, respeto y compromiso del fútbol aragonés, que ya hizo historia al alzarse con el título continental este verano. Concretamente, la final se disputó el martes 1 de julio de este 2025.
Una expedición oficial de la Federación Aragonesa de Fútbol se desplazará a Nyon, en Suiza, para recoger el prestigioso trofeo en la sede de la UEFA. Además, la organización europea ha invitado a los representantes aragoneses a participar en los sorteos preliminares e intermedios de la Copa de las Regiones 2026-2027, que se celebrarán el 10 de diciembre a las 14.00 horas.
Con este reconocimiento, la selección aragonesa consolida su doble corona: campeona de Europa y campeona del juego limpio, un ejemplo de valores deportivos que trasciende los resultados y del que todo Aragón puede sentirse orgulloso.
