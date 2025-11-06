Voleibol
Colectivos sociales protestarán por la presencia del Maccabi de Tel Aviv en Teruel
Los dos encuentros, los días 11 y 12 de noviembre, se disputarán a puerta cerrada
Varios colectivos sociales de Teruel, encabezados por la plataforma Teruel con el Pueblo Palestino, han anunciado protestas pacíficas y actos simbólicos con motivo de los dos partidos de la CEV Challenge Cup que enfrentarán al Pamesa Teruel Voleibol y al Maccabi de Tel Aviv, previstos para los días martes 11 y miércoles 12 de noviembre.
Dos encuentros que se disputarán a puerta cerrada, tras la decisión adoptada la semana pasada por la Junta Local de Seguridad con el objetivo de garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de los encuentros.
El portavoz de la plataforma, Pablo Jorge Pinazo, ha explicado que las protestas se enmarcan en la campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel, y ha señalado que que las autoridades deportivas deberían haber excluido a Israel de las competiciones internacionales, del mismo modo que se sancionó a Rusia tras la invasión de Ucrania.
Durante los días de los partidos, los colectivos prevén realizar concentraciones en las inmediaciones del pabellón donde se disputará la eliminatoria, “hasta donde permitan las vallas de seguridad”, según ha precisado Pinazo, que ha insistido en que no se promoverán actos violentos.
A las movilizaciones se sumarán la Asamblea Antibelicista de Teruel, sindicatos locales y distintos colectivos ciudadanos, además de activistas procedentes de Zaragoza y de otras provincias.
