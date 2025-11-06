El Tarazona quiere coger el tren del ‘playoff’ en Sabadell

La SD Tarazona abrirá esta mañana la jornada once en Primera Federación al visitar al Sabadell en el Estadio Municipal Nova Creu Alta a las 19.00 horas. El conjunto aragonés llega en octava plaza y con opciones de meterse en el playoff de ascenso a Segunda División.

Los de Juanma Barrero han sumado 14 puntos de 30 posibles en las diez primeras jornadas de Liga y se encuentran a tan solo dos de la zona alta, cuyo acceso lo marca el Cartagena con los mismos 16 puntos que el rival de los turiasonenses, el CE Sabadell. El conjunto catalán, que ocupa la cuarta posición de la tabla, todavía no conoce la derrota esta temporada, aunque solo ha conseguido sumar de tres en su casa en una ocasión y ha empatado siete de los diez encuentros.

El Tarazona viene de sacar en casa su segundo empate este curso contra la UD Ibiza en un encuentro que se resolvió sin goles y para el que los aragoneses tuvieron que rehacerse rápido del tropiezo en Copa ante el CD Ebro. Los de Juanma Barrero han ganado un total de cuatro partidos en lo que va de campeonato, aunque todavía no han conseguido encadenar dos victorias consecutivas y solo una ha sido a domicilio.

Por su parte, el Sabadell también viene de un empate, aunque en este caso a domicilio y contra un rival mejor clasificado que el Ibiza: el Juventud Torremolinos. Todo ello, siendo el equipo catalán un recién ascendido de Segunda Federación tras tumbar en el playoff al Eibar B y el UCAM Murcia.

En caso de ganar, y si los resultados acompañan, el conjunto aragonés podría entrar en la zona noble. Para ello, bastaría con que, además de traerse los tres puntos de Sabadell, el Teruel puntuara esta jornada contra el Cartagena y el Eldense, que tiene los mismos puntos que el Tarazona, no ganase fuera de casa al Atlético de Madrid B, actual líder del grupo dos de Primera RFEF.