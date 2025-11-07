El Bada Huesca recibe a un potente Ademar León

El Bada Huesca vuelve a la competición este sábado en el palacio de los deportes con un enfrentamiento ante un potente Ademar de Léon, en un partido que se prevé muy difícil para los oscenses dado el potencial de su rival que es, como todos los años, de los más fuertes de la categoría Asobal.

El equipo oscense sigue contando con las habituales bajas por lesión, ahora de cuatro jugadores con los que no podrá contar el entrenador, como son los casos de Meris Bonsjak, Bruno García, Carlos Molina y Joel Cuni.

José Nolasco, técnico del Bada Huesca, se muestra optimista de cara a este partido ante el conjunto leonés tras haber superado la eliminatoria de Copa ante el BM Oviedo: “Solamente vamos a poder entrenar dos días antes del partido pero estamos en modo competición y si en Copa hicimos un buen partido y ellos tenían un juego muy parecido al Ademar nos ha servido de ensayo”.

A pesar de no haber podido preparar el partido por el desplazamiento a Oviedo, el técnico del Bada Huesca no está muy preocupado: “Si tenemos una buena base de trabajo previo, ahora toca descansar, recuperar y ponernos en modo competición, trabajando especialmente sobre los vídeos del rival”.

Sobre el Ademar León Nolasco destaca el potencial del rival: “Está quinto clasificado, juega competición europea, tiene mucha solera, jugadores internacionales y calidad en todas las líneas, pero para nosotros es un partido importante y queremos ganarlo".

"Tiene mucho potencial pero nosotros cada vez vamos a más, y aunque hemos tenido que poner muchos parches por las lesiones que desde el principio de temporada colocando a jugadores en otras posiciones que no son las suyas, vamos incorporando jugadores y vamos mejorando”, ha añadido.

El partido correspondiente a la octava jornada de la ASOBAL entre el Bada Huesca y el Abanca Ademar de Léon, se disputa este sábado a las 19.00 horas en el palacio de los deportes de Huesca, con arbitraje de Marín y García.