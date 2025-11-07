Mamdani, el sorprendente nuevo alcalde de Nueva York: progresista, musulmán y... accionista del Oviedo

El mundo mira con interés al desembarco de Zohran Mamdani en la Alcaldía de Nueva York. El político ha pasado de ser un legislador regional prácticamente desconocido al líder de la urbe más grande de Estados Unidos, y una referencia en el mundo. A sus 34 años, el demócrata socialista, con un mensaje progresista que ha atrapado a millones de votantes, triunfó en unas elecciones locales con la participación más alta desde 1969.

En las últimas horas, medio mundo se ha interesado por el perfil de un político inusualmente joven, con ideas progresistas y musulmán. Y en ese perfil ha sorprendido un detalle: es accionista del Real Oviedo.

Así lo reveló él mismo el 9 de noviembre de 2012, cuando el club azul luchaba por la supervivencia en una ampliación de capital que acabó con el Grupo Carso de Carlos Slim como accionista, tras una increíble reacción en cadena en todo el mundo.

Ese día, Mamdani escribe desde su perfil de X (antes Twitter) al periodista Sid Lowe, clave en aquel exitoso proceso y que hoy en día es embajador del Real Oviedo, en los siguientes términos: “Acabo de comprar una acción, ¿posiblemente el primer accionista de Oviedo con sede en Maine?”. Y acompaña su mensaje del hashtag empleado por entonces para hacer visible la situación del club azul: #SOSRealOviedo. En aquel proceso, cada acción tenía el precio de 10,75 euros.

Una campaña exitosa

Según su propio mensaje, el político habría sido uno más en la larga lista de miles de accionistas que en 2012 acudieron a la llamada de auxilio del conjunto azul y que se completó de forma exitosa bajo la dirección del consejo de administración presidido por Toni Fidalgo. Aquella ampliación de capital salvó al Real Oviedo de la bancarrota y permitió una subsistencia que hoy en día es más fuerte que nunca.