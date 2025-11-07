La montaña en Aragón: polémica en la Cara Este del Aspe

Ética o accesibilidad. Paredes sagradas exclusivas para expertos o muros domesticados sin límites. Estilo clásico o deportivo. Aventura o ‘confort’. Friends de quita y pon o taladro y parabolts. ¿Es posible compartir espacios? La divergencia entre visiones de escalada ha vuelto a abrir una fisura en la Cara Este del Aspe. La apertura, el verano pasado, de Valhala, una línea de 670 metros y 23 largos, completamente equipada de la base a la cumbre, en este templo ha levantado una polvareda en la comunidad escaladora aragonesa, entre dos polos opuestos, entre los que creen que hay que mantener unos valores ortodoxos de compromiso, autoprotección y respeto por el medio y su legado, y aquellos que quieren acercar la gloria y los anclajes reduciendo riesgos en alta montaña.

Remi Thivel, Christian Ravier, Ramón Portilla, Mikel Zabalza, Mikel Madoz… una pléyade del pirineísmo del máximo grado firmaba hace un par de semanas el ‘Manifiesto contra la soberbia alpina’. Un texto que «no pretende oponerse a ninguna forma de escalada ni menospreciar el trabajo de quienes, con esfuerzo y pasión, desarrollan nuevas rutas», sino que critica la apertura de vías equipadas «cuando estas intervenciones se realizan sobre itinerarios históricos o zonas de carácter clásico, sin respeto al estilo original, y sin el debido consenso de la comunidad escaladora, se produce una pérdida de patrimonio y de la esencia que caracteriza a la escalada de aventura».

El texto ataca de forma frontal al proyecto ‘Sueño Vertical’, es decir, a Jesús Sánchez, como responsable de «pisadas y ultrajes» en distintos emplazamientos de Aragón en la última década, detallando que la equipación del Aspe ‘chafa’ tramos de tres vías anteriores: la invernal Chiru Sánchez (2020) y las antiguas Orión (1976) y Arista N-NE (1972), reseñadas en el libro Guía del Pirineo Occidental Oscense. «Son de esas que se repiten a duras penas, donde vamos los coleccionistas de lo inútil. Estoy convencido de que busca estas vías olvidadas y las va remachando», indica Adriano ‘Pincho’ Martín Cófreces, voz pública de la oposición a esta intervención, refiriéndose como antecedente del mismo autor a la Vía de los Maños del Pico del Águila, abierta por el mítico Alberto Rabadá junto a Bescós y Montaner en los 50.

Imagen que denuncia la polémica en el Aspe. / SERVICIO ESPECIAL

Cargado de los croquis, una cuerda y 18 cintas, Pincho se encaramó a la roca para cerciorarse de este «sacrilegio. Rocodromizar la montaña a nivel comercial es muy bonito, pero a la larga no vemos que, cuando pasen unos veinte o treinta años, los parabolts se rompan y la roca se caiga, nuestros hijos y nietos no podrán disfrutar de esa herencia».

Como reconoce el Manifiesto, esta confrontación no es nueva y tuvo su nacimiento hace diez años cuando se terminaron desmontando varias vías equipadas en Cienfuens, santuario de la autoprotección «por miedo a que lugares tranquilos se masifiquen» como versaba un documento de queja anterior. Incluso se dio un caso similar en el propio Aspe, en 2009, con la vía Jesús Yarza al espolón norte, que finalmente no se desmontó y «ahora es una de las clásicas», añade Jesús Sánchez.

El fundador de ‘Sueño Vertical’ se defiende, insistiendo en que no es un novato, sino un escalador de 65 años con casi 40 de experiencia, y que es víctima de una persecución personal del propio Pincho. «Cuando se abre una vía menos difícil y mejor asegurada, al alcance de más gente, los que se consideran élite se cabrean porque nos entrometemos en lo que ellos creen es su territorio». Se parapeta de las acusaciones negando que conociera la existencia de las líneas previas. «No dudo de que esas vías existan, pero nadie ha presentado un croquis detallado de las mismas, y en una pared tan grande como la del Aspe hay infinidad de opciones para subir».

¿Love Climbing a toda costa?

Afirma que su trabajo sigue su filosofía ‘Love Climbing’ bajo el objetivo de acercar la escalada en alta montaña a escaladores de menor grado en nombre de la reducción de riesgos. «Queda muy bonito hablar de ética, escalada limpia, compromiso... pero hay muchísima gente que busca esta experiencia. Y hay muchos menos accidentes en estas rutas que en el resto, a pesar de que intentan falsear la realidad. Mezclan el que acampe mucha gente en los Ibones de Anayet con que haya cerca dos vías de escalada bien equipadas».

Pincho rectifica esta aseveración, considerando que «una vía de estas condiciones implica conocimientos y echar un tiempo en la pared. El primero que entra la hace, pero la quinta cordada tendrá problemas». Aunque, sobre todo, lamenta que estos «trabajos» solo se vean en Aragón y serían impensables en Navarra y Cataluña, como que no se abra un debate con la Federación, clubs y escaladores para orientar una normativa de actuación que preserve la historia de la escalada. «Pedimos un respeto al legado. A un suizo no se le ocurriría hacer algo así en la norte del Eiger».