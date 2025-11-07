El Tarazona saca un importante punto en Sabadell para seguir arriba (0-0)

La SD Tarazona tenía un partido difícil ayer en el Nova Creu Alta contra un Sabadell que sigue cuarto en Primera RFEF, a falta de disputarse varios partidos entre equipos de la zona alta en la presente jornada. Los de Juanma Berrero no pudieron llevarse los tres puntos de tierras catalanas, lo que les hubiera permitido dormir en puestos de playoff, aunque sí lograron puntuar contra un serio candidato a jugar la fase de ascenso a Segunda División.

Tras el encuentro de ayer, que terminó con una expulsión, la de Chechu en el minuto 95, por parte del Tarazona, el conjunto aragonés se queda con quince puntos, a solo uno del Cartagena, que marca la entrada a la parte alta de la tabla antes de jugar contra el Teruel. Con la de ayer, son ya siete las ocasiones en las que el Tarazona deja la portería a cero esta temporada. El próximo fin de semana, los turiasonenses recibirán al filial del Villarreal que, pese a no haber empezado del todo bien la temporada, es el segundo máximo anotador de la categoría, empatado con el Juventud Torremolinos.

FICHA TÉCNICA SABADELL: Diego Fuoli; David Astals (J. Ortega, m.78), A. Bonaldo, Kaiser, J. López-Pinto; Miguelete (R. Martínez, m.46), Urri, Q. Liameed (S. Segura, m.46), J. Priego (S. Cortes, m.60); R. Escudero (T. Ripoll, m.46), A. Coscia. TARAZONA: Josele Martínez; Chechu, Bakary Traoré, Marc Trilles, Ángel López (A. B. Martín, m.86), Carlos Nieto; Toni Ramón, O. Carrasco, Busi (J. Gómez, m.74); Álvaro Jiménez (D. S. Ruiz, m.64), Agüero (S. Armero, m.76). ÁRBITRO: José David Martínez Montalbán. Expulsó a Chechu (m.95), del Tarazona, por segunda amarilla. Amonestó a Coscia, del Sabadell, y a Ángel López, Marc Trilles y Chechu, del Tarazona. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la undécima jornada en Primera Federación disputado en el Estadio Municipal Nova Creu Alta.

Mañana será el turno del otro equipo aragonés en Primera RFEF, el CD Teruel. Los de Vicente Parras siguen la estela del actual líder, el Atlético de Madrid B, que se enfrenta esta jornada al recién descendido Eldense. Los turolenses recibirán a las 14.00 horas de este sábado en el Pinilla al Cartagena con el objetivo de sumar los tres puntos esperando el momento de auparse al primer puesto de la clasificación. El Teruel no lo tendrá fácil ante el equipo cartagenero, que también aspira a volver a Segunda División.