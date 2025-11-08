El BM Contazara Zaragoza se vuelve de vacío de Barcelona (42-36)

El BM Contazara Zaragoza cayó derrotado ante el filial del Barcelona en un partido igualado en el que el equipo aragonés no acabó de dar el paso adelante para luchar por puntuar en feudo azulgrana. El resultado deja a los de Mariano Ortega en la zona media de la tabla clasificatoria.

El Contazara, eso sí, se agarró al partido durante casi toda la contienda. Como era previsible, el ritmo fue muy alto desde el principio, con un Barça tratando de acelerar jugadas, con posesiones cortas y juego directo en busca de adquirir la mayor renta posible cuanto antes.

Lopes y Rocas castigaban a un Contazara que tenía en Plaza a su principal amenaza. Los aragoneses aguantaban el ritmo de su rival, si bien sufrían en defensa ante la calidad del filial azulgrana.

Importante victoria del Bada Huesca ante el Ademar (35-30) El Bada Huesca cosechó este sábado una victoria de mucho mérito (35-30) a costa del Ademar León que nunca pudo con el equipo oscense y que en los últimos quince minutos se vio desbordado por los de Nolasco, que a base de coraje y creer en la victoria se alzaron con ella que le sirve para escalar puestos y coger confianza.

Pero, a pesar de los intentos de la escuadra dirigida por Mariano Ortega, el BM Contazara nunca dio ese paso adelante que necesitaba para meterse de lleno en el partido, igualar el marcador y soñar con la victoria.

Al final, y a pesar de que los aragoneses redujeron distancias a pocos minutos del final, el Barça se rehizo hasta sentenciar el choque y dejar sin puntos a un Contazara que la próxima semana al Sinfín de Santander, que, en estos momentos, ocupa la penúltima posición en la tabla clasificatoria.

En División de Honor oro femenina, el Schar Colores Zaragoza cayó derrotado en su pista (24-25) frente al BM Bolaños y sigue en la zona baja de la tabla.

BARÇA ATLÉTIC: Pau, Guido (5), Oriol, Pino, Lopes (7), Anselmo (2), Saric, Blas (3), Martín (3), Hannes (4), Navarro, Martín (4) Ugalde (5), Rocas (8) y Marc (1).

BM CONTAZARA ZARAGOZA: Sanz. Wagner (5), Álvaro, Martínez (5), Camas (4), Plaza (6), Gómez, Val, Andrés (4), Nicolás (2), Arnillas, Lanero (4), Iribar (1), Bruno (3), Acosta y Monzón (2).

ÁRBITROS: López y Argiz

INCIDENCIAS: Partido disputado en el pabellón de la Ciudad Deportiva Joan Gamper de Barcelona.