El CBZ, a salir de su mala racha este domingo ante la Spanish Basketball Academy

El CBZ afronta este domingo (18.00 horas, pabellón Siglo XXI) un nuevo compromiso en la Segunda FEB con la firme intención de recuperar las sensaciones del inicio de temporada y brindar una victoria a su afición. El rival será la Spanish Basketball Academy (SBA), un equipo joven que está compitiendo a un gran nivel en este arranque liguero.

Tras varias jornadas complicadas, el conjunto aragonés ha trabajado durante la semana con intensidad y determinación. Su entrenador, Víctor Rubio, subraya la importancia del encuentro: «Venimos de dos derrotas dolorosas, de haber perdido un poco esa identidad que nos caracteriza, y hemos trabajado muy duro para recuperarla. El trabajo está ahí, pero tenemos que dar un poco más para que el esfuerzo se vea reflejado en el resultado», explicó el técnico.

Rubio destacó también el nivel del rival: «Nos enfrentamos a una SBA que está compitiendo muy bien, con una columna vertebral muy marcada y jugadores que están rindiendo a un altísimo nivel. Medina, por ejemplo, está haciendo una temporada espectacular y condiciona mucho los partidos».

En la misma línea, el pívot Edu Gatell apela a la confianza y al apoyo del público: «Es un partido que tenemos que sacar sí o sí para recuperar las buenas sensaciones del inicio de temporada. Llevamos una semana difícil por los resultados».