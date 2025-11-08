Baloncesto
El CBZ, a salir de su mala racha este domingo ante la Spanish Basketball Academy
"Tenemos que dar un poco más", dice Víctor Rubio, el entrenador del conjunto aragonés
El CBZ afronta este domingo (18.00 horas, pabellón Siglo XXI) un nuevo compromiso en la Segunda FEB con la firme intención de recuperar las sensaciones del inicio de temporada y brindar una victoria a su afición. El rival será la Spanish Basketball Academy (SBA), un equipo joven que está compitiendo a un gran nivel en este arranque liguero.
Tras varias jornadas complicadas, el conjunto aragonés ha trabajado durante la semana con intensidad y determinación. Su entrenador, Víctor Rubio, subraya la importancia del encuentro: «Venimos de dos derrotas dolorosas, de haber perdido un poco esa identidad que nos caracteriza, y hemos trabajado muy duro para recuperarla. El trabajo está ahí, pero tenemos que dar un poco más para que el esfuerzo se vea reflejado en el resultado», explicó el técnico.
Rubio destacó también el nivel del rival: «Nos enfrentamos a una SBA que está compitiendo muy bien, con una columna vertebral muy marcada y jugadores que están rindiendo a un altísimo nivel. Medina, por ejemplo, está haciendo una temporada espectacular y condiciona mucho los partidos».
En la misma línea, el pívot Edu Gatell apela a la confianza y al apoyo del público: «Es un partido que tenemos que sacar sí o sí para recuperar las buenas sensaciones del inicio de temporada. Llevamos una semana difícil por los resultados».
- Rubén Sosa: 'Hablé con el Real Zaragoza y está dispuesto a fichar a mi hijo Nico
- De encajar más de dos goles por partido a ser el portero con más paradas: el resurgir de Joan Femenías en Portugal
- Alberto Soro, exjugador de Real Zaragoza y Granada: 'El Zaragoza saldrá adelante, y creo que será pronto
- Los compañeros de Eugenia del Calamar Bravo, en shock: "Al no aparecer en el trabajo me temí lo peor"
- En estado crítico un vecino de Calanda tras recibir una paliza
- El pasaje Palafox de Zaragoza aspira a renacer con la vuelta de la zona comercial y tres salas de cine más
- El barrio más poblado de Zaragoza bate su récord de población extranjera
- El agua que hará posible la 'nube' de Amazon: así se abastecerá el centro de datos en los montes secos de Zaragoza