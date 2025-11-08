El Teruel cae con el Cartagena y no conquista el liderato
El conjunto turolense se adelantó en el marcador, pero no pudo frenar la remontada del cuadro cartagenero en un partido en Pinilla lleno de altibajos para encajar la primera derrota en casa
Ocho jornadas duró la racha del CD Teruel, que falló en su asalto al liderato en el Grupo 2 de Primera RFEF ante un Cartagena que le arrebata a los de Vicente Parras la segunda posición después de que el equipo cartagenero lograse su primer triunfo a domicilio. El Teruel se adelantó con un tanto de Merencio e hizo estallar de emoción al campo de Pinilla, pero Diego Gómez no tardó en empatar y ya en la segunda parte Chiki, de penalti, sentenció la victoria del Efesé.
El Teruel vio frenada así su estupenda trayectoria, aunque le ganó uno de los favoritos para el ascenso, si bien sumido en muchos problemas societarios. La primera parte estuvo realmente igualada, con un Efesé que llevaba el peso del partido y la posesión del balón, y el Teruel esperaba su oportunidad a la contra o balón parado. Precisamente, en el primer córner local, Merencio aprovechaba un balón suelto dentro del área para poner el 1-0. Reaccionó pronto el Cartagena y en el 37 Nil ponía un centro desde la izquierda, que Calderón de cabeza dejaría en bandeja a Diego Gómez para empatar el partido que duró hasta el minuto 54 por las revisiones del VAR.
En la segunda parte, la buena actuación de Lucho García bajo palos frenó las acometidas turolenses, con remates de Merencio, Moreno o Ayman. Sin embargo, en una contra de Kevin, el Teruel acabó comentiendo penalti sobre Edgar. Tras más de 10 minutos de revisión, Chiki anotaba el definitivo 1-2 en un partido que se fue a otros 16 minutos de descuento en la segunda mitad, donde el Teruel intentó buscar el empate sin premio para encajar la primera derrota en casa de la temporada.
Ficha técnica
CD Teruel: Gálvez, Andrés, Joseda (Padilla, 89), Van Rijn (Blesa, 58), Abraham, Royo, Relu, Albisua, Merencio (Ayman, 58), Teddy (Traoré, 89) y Sergio Moreno.
Cartagena: Lucho, Perejón, Vélez (Serrano, 35), Imanol Baz, Nil (Nacho, 46), Larrea (Luismi, 78), Édgar, Calderón (Chuca, 78), Kevin (Fidalgo, 89), Chiki y Diego Gómez.
Goles: 1-0, min. 28: Merencio. 1-1, min. 38: Diego Gómez. 1-2, min. 77: Chiki, de penalti.
Árbitro: González Páez (Comité madrileño). Amonestó a Royo, Van Rijn, Moreno, Traoré; Perejón, Chiki, Chuca y Diego Gómez.
