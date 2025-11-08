Victorias del Wanapix y del Entrerríos en Segunda de fútbol sala

El Wanapix logró una victoria de mucho prestigio en casa del Inagroup El Ejido FS, segundo clasificado hasta ahora la Liga, y además con portería a cero (0-2). El equipo aragonés llevó el peso del juego y las ocasiones y realizó un ejercicio defensivo perfecto en una de las pistas más difíciles de la categoría para auparse al coliderato junto al MRB Móstoles FS.

El Wanapix realizó una primera parte muy seria, lo que propició que sufriera menos atrás que su rival y que tuviese más oportunidades de gol. Kike Liao protagonizó la primera con una cabalgada por la banda y el conjunto local respondió con dos buenas ocasiones de Nico Rosa y Cristian Rubio que se saldaron con sendas intervenciones de Iván Bernad.

Augusto lanzó después rozando el palo, lo mismo que el local Beto, y desde entonces el Wanapix se hizo dueño del encuentro. Miguel Lahoz lanzó cerca del palo, Alegre y Brasesco rondaron el tanto y, finalmente, Quique Hernando logró marcar para los aragoneses al desviar un tiro frontal.

En la segunda parte, el Wanapix siguió controlando el duelo, con mucha seriedad, robando alto e incomodando mucho al conjunto local. Ese buen trabajo se tradujo en el 0-2, obra de Brasesco en una estrategia de saque de banda.

Además, el Entrerríos Zaragoza se impuso por 4-3 al Vulcanizados Ruiz Tafa. Koke, Fran y Tabuenca, por partida doble, fueron los goleadores en un choque en el que los aragoneses tuvieron que remontar.