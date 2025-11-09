El CBZ cae en el Siglo XXI y no consigue enderezar su rumbo (65-71)

Sigue sin poder el CBZ enderezar su rumbo en su regreso a Segunda FEB. El equipo aragonés cayó en el pabellón Siglo XXI derrotado ante el Spanish Basketball Academy en un encuentro marcado por una tremenda igualdad que acabó desequilibrándose en el último cuarto (65-71). Los zaragozanos se quedan instalados en la zona de peligro al haber podido ganar solo uno de sus seis primeros enfrentamientos.

Comenzó el CBZ queriendo mandar y consiguió tomar la primera ventaja del partido (13-8), pero un parcial de 0-7 de los visitantes les hizo irse con ventaja tras los diez primeros minutos (13-15) en un inicio con poco ritmo y poco acierto por parte de ambos equipos.

No cambiaron demasiado las cosas durante el tramo hasta el descanso. El choque iba avanzando con constantes cambios de liderazgo hasta que el Spanish Basketball parecía que se iba a ir a los vestuarios con una mínima ventaja. Sin embargo, cuatro puntos consecutivos de los aragoneses equilibraban el marcador.

Partido nuevo, pero esta vez a solo 20 minutos. Un gran arranque del tercer cuarto hacía prometérselas muy felices al CBZ. La renta llegó a ser de siete puntos, aunque no tardó demasiado el conjunto visitante en recuperarla. De nuevo volvieron los constantes cambios de mando en el luminoso y, de nuevo, el encuentro volvía a pararse con un equilibrio máximo.

Otra vez un encuentro nuevo, pero esta vez ya solo a diez minutos. Al contrario que en el parcial anterior, esta vez fue el Spanish Basketball el que volvió mejor a la pista. Tanto es así que su renta llegó a los diez puntos cuando ya no quedó tiempo para una nueva reacción del CBZ.