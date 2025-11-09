El Deportivo Aragón vuelve a perder en casa y se acerca peligrosamente al descenso (0-1)

El Deportivo Aragón volvió a perder ayer, por tercera vez consecutiva, y acumula y se sigue complicando las cosas en 2ª RFEF con un punto en los últimos cuatro partidos. Los de Emilio Larraz se quedan en decimosegunda plaza, con los mismos puntos que la Mitilvera que guarda el puesto de playout.

FICHA TÉCNICA DEPORTIVO ARAGÓN: Obón; J. Sánchez (D. García, m.50), J. Sabater, Eloy Moreno, Reda Erogouai; Yoha (M. Sesé, m.61), J. Tobajas, Ángel Linares, I. García, E. Facchin (L. Carbonell, m.71); D. Fustos (M. Conde, m.50). AMOREBIETA: J. Altamira; Odei Onaindia, J. Entrecanales, Mikel Mendibe, D. Ceballos; G. Zorrilla (Reka, m.70), Fausto (Lulu, m.81), Asier Hernáiz, Mikel Arzalluz (Marouane, m.75); Hodei Rodríguez (J. Castañeda, m.75), Aitor Torrico (Arratibel, m.81). GOL: 0-1 (m.58), Zorrilla.

Tampoco pudo ganar ayer el Utebo en casa, aunque sí sacó un empate que le sirve para alzarse de nuevo al primer puesto tras la derrota del Tudelano, con el que empata a puntos. Los de Juan Carlos Bletrán siguen invictos en su casa en Liga esta temporada. El que sí ganó fue el Ejea, que ha logrado salir de la zona baja y se sitúa en la media tabla con 14 puntos, 9 de ellos en los últimos 4 partidos.

En cambio, los otros dos clubs aragoneses en Segunda RFEF, el CD Ebro y el Barbastro, perdieron también. El Ebro lo hizo en Guernica, mientras que el Barbastro lo hizo recibiendo al Terrasa.