Tercera RFEF
La portería imbatida del Cuarte manda otra jornada más y lo mantiene líder en Tercera
El Calamocha ha hecho los deberes y ha goleado al Casetas en casa para seguir la estela del Cuarte con 22 puntos
El CD Cuarte volvió a dejar su portería a cero este sábado y sigue imbatido esta temporada. Los de Javi Álamo ganaron al Caspe en casa para seguir líderes de Tercera Federación. No obstante, el Calamocha ha hecho los deberes y ha goleado al Casetas en casa para seguir la estela del Cuarte, con el que empata a puntos, con un total de 22.
También ganaron esta jornada el Robres, en Illueca, La Almunia, en Almudévar, y el Monzón, ante el Épila, dejando a los montisonenses en tercer lugar, a dos puntos de los líderes. Terminaron en empate el Huesca B-Binéfar, el Cariñena-Zuera, el Tamarite-Belchite y el Utrillas-Andorra. No hay cambios en un descenso que siguen ocupando el Casetas, el Belchite y el Zuera, con triple igualdad a tres puntos tras los empates de los dos últimos, que dejan al Zuera aún colista con una diferencia de goles de -18.
